Tren Turístico de Macondo vuelve a tomar impulso en el Magdalena: gobernadora reactiva el proyecto

La gobernadora Margarita Guerra anunció la contratación de estudios de viabilidad con una firma consultora de la CAF. Foto: Cortesía/Gobernación

El proyecto del Tren Turístico Ruta Macondo vuelve a estar sobre la mesa en el Magdalena. La gobernadora Margarita Guerra anunció la firma de un contrato con una firma consultora de la CAF para adelantar los estudios que permitirán establecer si es viable poner en funcionamiento un servicio ferroviario de pasajeros en el departamento.

La iniciativa busca conectar la oferta turística de sol y playa de Santa Marta con los atractivos históricos, culturales, naturales y productivos de otros municipios, especialmente Ciénaga, Zona Bananera y Aracataca, tierra natal de Gabriel García Márquez.

Estudios tendrán una duración de 75 días

De acuerdo con el anuncio de la mandataria, los estudios evaluarán las condiciones técnicas, económicas, ambientales y operativas del proyecto. El plazo establecido es de 75 días calendario y sus resultados permitirán determinar la viabilidad de la propuesta y los pasos necesarios para una posible puesta en marcha.

En el proceso también participan la Cámara de Comercio de Santa Marta para el Magdalena y Ferrocarriles del Norte de Colombia (Fenoco), en una articulación que busca aprovechar la infraestructura ferroviaria existente.

Un proyecto que lleva años en discusión

La propuesta de recuperar el transporte ferroviario de pasajeros con fines turísticos ha sido planteada en anteriores gobiernos, pero no se ha concretado como un servicio permanente. Durante los últimos años se han realizado anuncios y gestiones para aprovechar el corredor entre Santa Marta y Aracataca, con el propósito de integrar la oferta turística del departamento.

Con la contratación de estos estudios, la iniciativa entra en una nueva etapa de evaluación. La posibilidad de ponerla en funcionamiento dependerá de los resultados técnicos, económicos, ambientales y operativos que se conozcan al finalizar este proceso.