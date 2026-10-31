Invías anuncia $100.000 millones para la Transversal de Boyacá en 2027

El director del Instituto Nacional de Vías (Invías), Juan Camilo Ostos, se reunió con el con el Comité Veedor de la Transversal de Boyacá y anunció la inversión de recursos / Foto: Invías.

Tunja

El Instituto Nacional de Vías (Invías) revisó los acuerdos con el Comité Veedor de la Transversal de Boyacá y anunció nuevos recursos para la intervención de este corredor, que conecta sectores del occidente del departamento y provincias como Lengupá y Márquez.

El director de Invías, Juan Camilo Ostos, informó que para el próximo año se dispondrán $60.000 millones provenientes de vigencias futuras y otros $40.000 millones para atender puntos críticos de la vía.

“El próximo año habrá un recurso de $60.000 millones de lo que venían las vigencias futuras. Adicionalmente llegarán $40.000 millones para atender los puntos críticos”.

A estos recursos se suma un contrato de gestión vial integral por $150.000 millones, que, según el funcionario, permitirá realizar labores de atención y mantenimiento del corredor durante los próximos cuatro años.

“Un contrato de gestión vial integral que permitirá con $150.000 millones atender el corredor durante los próximos cuatro años. Son recursos que nos permitirán avanzar en la atención de esta importante vía para Boyacá”.

Ostos destacó que los compromisos fueron revisados junto con los representantes de la veeduría y señaló que el trabajo con las comunidades será fundamental para definir las intervenciones, con el acompañamiento técnico del Instituto.

“La construcción colectiva, escuchando a los sectores, escuchando a la comunidad y de la mano de la parte técnica del Instituto, van a hacer que este importante corredor sea ese motor del desarrollo de las economías de la provincia de Lengupá, de Márquez y del occidente de Boyacá”.

Los anuncios se dan en el marco del seguimiento a los compromisos para mejorar la Transversal de Boyacá, una vía estratégica para la movilidad y la actividad económica de varias provincias del departamento.