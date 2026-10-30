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30 oct 2026 Actualizado 14:53

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La Carrera Quinta de Santa Marta se prepara para Halloween

Con actividades recreativas dirigidas a los niños y sus familias. La jornada se realizará mañana 31 de octubre, a partir de las 4:00 de la tarde.

La Carrera Quinta de Santa Marta se prepara para Halloween/ Imagen de referencia. Getty

La Carrera Quinta de Santa Marta se prepara para Halloween/ Imagen de referencia. Getty / Ariel Skelley

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En la Carrera Quinta de Santa Marta se llevará a cabo una tarde de Halloween este sábado 31 de octubre, con actividades recreativas dirigidas a los niños y sus familias. La jornada comenzará a las 4:00 de la tarde y busca convertir este corredor del Centro Histórico en un espacio para que propios y turistas tengan un espacio de esparcimiento.

La actividad se desarrolla con el acompañamiento de la Alcaldía Distrital, liderada por el alcalde Carlos Pinedo, Asoquinta, comerciantes de la Carrera Quinta, el Ejército y la Policía y entidades que también apoyarán el dispositivo de seguridad.

“Es una actividad que venimos realizando por cuarto año consecutivo que venimos liderándolo de la mano de Asoquinta, de todos nuestros comerciantes, de la mano de la Alcaldía, del Ejército, de la Policía, del Gaula Militar que van acompañándonos”, dijo Diana Giraldo de la Corporación Centro Histórico.

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Con esta celebración busca promover la integración familiar y ofrecerles a los niños un espacio para disfrutar Halloween en un ambiente de seguridad y sana convivencia.

Gissell Campo

Gissell Campo

Comunicadora Social CUN, estudiante de Comunicación Digital UNIMINUTO. Con más de 10 años de experiencia...

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