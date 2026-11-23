Santa Marta

La ciudad sigue siendo escenario de reuniones y actividades políticas, durante el fin de semana se realizaron tres reuniones de discusión y convocatoria política. Por el lado del Pacto Histórico, la ciudad recibió a la senadora Carolina Corcho y al representante a la Cámara Felipe Hernández. Paralelamente, Fuerza Ciudadana convocó un seminario de refundación del movimiento, orientado a revisar sus bases, planteamientos políticos y perspectivas de reorganización. El encuentro se desarrolló sin la presencia de su fundador y principal referente, Carlos Caicedo, quien asistió de manera virtual.

La tendencia Ni un Paso Atrás del Pacto Histórico realizó su Asamblea Departamental en el Magdalena, presidida por la senadora Carolina Corcho, donde anunció los liderazgos que respalda para la Gobernación y cinco alcaldías. Durante el encuentro, la tendencia hizo un llamado a la unidad programática, a la defensa de las transformaciones sociales y al fortalecimiento de la organización popular en los territorios.

La Asamblea acordó priorizar la transparencia en la gestión pública, el acceso al agua potable, el fortalecimiento de la economía campesina y agroindustrial y la garantía de los derechos fundamentales de las comunidades.

Por su parte, el representante a la Cámara Felipe Hernández, estuvo en compañía del exministro de Minas y Energía, Edwin Palma, quienes plantearon la necesidad de pasar de una fuerza electoral a una organización política con estructura, capacidad de movilización y presencia permanente en los municipios.

Manifestaron que, el Pacto Histórico debe avanzar en su proceso de organización y maduración política, con el propósito de llegar fortalecido a las próximas elecciones, pero también de ampliar la unidad con otras fuerzas democráticas y progresistas. Por ello, defienden una agenda centrada en la dignidad, el acceso a derechos, el empleo, las oportunidades y la justicia social, que permita recoger las necesidades de las comunidades y traducirlas en propuestas políticas.

Finalmente, Fuerza Ciudadana desarrolló su Seminario de Refundación, un espacio de dos días de intercambio de experiencias con invitados internacionales, orientado a revisar el futuro de la organización, sus estrategias políticas y la formación de nuevos liderazgos. El movimiento planteó que la refundación busca fortalecer sus bases y renovar sus herramientas de organización, con énfasis en la participación ciudadana y el trabajo territorial.

Estas tres actividades pusieron sobre la mesa diferentes expresiones de la izquierda en Santa Marta, con escenarios de discusión y organización que, aunque comparten un espectro ideológico, responden a liderazgos, dinámicas y propósitos políticos distintos.