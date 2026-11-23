Santa Marta

Camacol Magdalena advierte de la importancia de evaluar los efectos que las modificaciones al MEPOT podrían tener sobre la vivienda, el empleo, el turismo y la inversión. Afirman que han presentado 75 propuestas para contribuir a que Santa Marta pueda resolver sus principales desafíos sin limitar sus oportunidades de crecimiento y competitividad.

Según la entidad, “estimamos que Santa Marta necesitará 25.679 viviendas de interés social durante los próximos cuatro años, mientras que a octubre de 2026 solo había 543 unidades VIS y VIP disponibles para la venta, también debemos proteger la generación de empleo. Actualmente, 20.587 personas trabajan en la construcción y las actividades inmobiliarias, cerca del 10 % de los ocupados de Santa Marta. Esta actividad, además, moviliza ferreterías, transportadores, contratistas, proveedores y numerosos pequeños negocios de la ciudad”.

Le puede interesar:

Gobernadora del Magdalena defiende articulación con el Gobierno Nacional

Ante este panorama, proponen que las 75 iniciativas que han presentado sean analizadas en el proceso de modificación del POT y que, antes de adoptar decisiones definitivas, se valoren sus posibles efectos sobre la vivienda, el empleo, el turismo, los servicios públicos y la competitividad de Santa Marta.