Camacol Magdalena alerta sobre los impactos de los cambios al POT
Pide considerar 75 propuestas para Santa Marta.
Santa Marta
Camacol Magdalena advierte de la importancia de evaluar los efectos que las modificaciones al MEPOT podrían tener sobre la vivienda, el empleo, el turismo y la inversión. Afirman que han presentado 75 propuestas para contribuir a que Santa Marta pueda resolver sus principales desafíos sin limitar sus oportunidades de crecimiento y competitividad.
Según la entidad, “estimamos que Santa Marta necesitará 25.679 viviendas de interés social durante los próximos cuatro años, mientras que a octubre de 2026 solo había 543 unidades VIS y VIP disponibles para la venta, también debemos proteger la generación de empleo. Actualmente, 20.587 personas trabajan en la construcción y las actividades inmobiliarias, cerca del 10 % de los ocupados de Santa Marta. Esta actividad, además, moviliza ferreterías, transportadores, contratistas, proveedores y numerosos pequeños negocios de la ciudad”.
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Ante este panorama, proponen que las 75 iniciativas que han presentado sean analizadas en el proceso de modificación del POT y que, antes de adoptar decisiones definitivas, se valoren sus posibles efectos sobre la vivienda, el empleo, el turismo, los servicios públicos y la competitividad de Santa Marta.
Gissell Campo
Comunicadora Social CUN, estudiante de Comunicación Digital UNIMINUTO. Con más de 10 años de experiencia...