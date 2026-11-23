Santa Marta

La Universidad del Magdalena entregó $101.721.307 a la Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia (ABACO), como resultado de la campaña ‘UNIMAGDALENA Solidaria: Un día por el Chocó’, iniciativa que reunió los aportes de estudiantes, docentes, graduados, funcionarios y aliados para apoyar a las comunidades afectadas por la emergencia ocasionada por el terremoto del 10 de agosto de 2026.

El acuerdo contempla tres líneas de trabajo: el rescate y la distribución de alimentos y productos de primera necesidad; el fortalecimiento agropecuario y la sostenibilidad alimentaria; y la gestión y el acompañamiento de proyectos sociales, como tiendas solidarias y comedores diocesanos.

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Sobre los alcances de esta alianza, Harold Tejada Córdoba, director del Banco Diocesano de Alimentos de Santa Marta, destacó la oportunidad de fortalecer los mecanismos de seguimiento de las ayudas: “La universidad nos puede apoyar magníficamente en esto, ayudándonos a mejorar sistemas de identificación, de rastreo y seguimiento de toda esta ayuda social que nosotros hacemos a la población vulnerable”.