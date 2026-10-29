Halloween en el Magdalena tendrá controles contra caravanas de motos y restricciones de circulación. Foto: Gobernación del Magdalena/Caravanas

Las autoridades del Magdalena instalarán siete puntos de control en corredores estratégicos para prevenir siniestros viales y evitar las caravanas de motociclistas durante las celebraciones de Halloween. La estrategia reúne a organismos de tránsito municipales, la Policía y la Agencia Nacional de Seguridad Vial.

En diálogo con Caracol Radio, Ernesto Castro explicó que los operativos se concentrarán en la vía entre Santa Marta y Ciénaga, los corredores de Fundación, Aracataca y El Retén, la vía de los Contenedores, en Plato, y sectores de El Banco.

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“Nos hemos articulado con todos los organismos de tránsito de los diferentes municipios del departamento, junto con la Policía del Magdalena y la Agencia Nacional de Seguridad Vial”, señaló Castro, quien destacó el trabajo conjunto para establecer los controles.

Ciénaga y Plato tendrán restricciones para motocicletas

El funcionario confirmó que los municipios también avanzan en la adopción de medidas especiales para controlar la circulación de motocicletas. Según indicó, Ciénaga ya expidió un decreto con restricciones, mientras que Plato también implementará disposiciones en su territorio.

Castro precisó que los operativos buscan prevenir situaciones de riesgo y no se limitan a la imposición de comparendos.

“El tema no es salir a sancionar a nadie, pero sí dar un mensaje de autoridad, de que nos portemos bien y de que no tengamos ningún tema que lamentar durante este fin de semana”, afirmó el jefe de Tránsito departamental.

Llamado a la responsabilidad en las vías

La estrategia contempla la presencia de policías y agentes de tránsito en los corredores priorizados, con el propósito de evitar desplazamientos masivos de motociclistas y comportamientos peligrosos durante Halloween.

El funcionario destacó la importancia de la coordinación entre los municipios, la Gobernación y la Fuerza Pública para fortalecer la prevención y reducir los riesgos en las carreteras del departamento.

Las autoridades reiteraron el llamado a respetar las normas de tránsito, acatar las instrucciones de los agentes y utilizar correctamente el casco para proteger la vida durante las celebraciones.