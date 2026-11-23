Santa Marta

En medio de los cuestionamientos por su acercamiento al Gobierno Nacional y las diferencias con sectores políticos que respaldaron su elección, la gobernadora del Magdalena, Margarita Guerra, defendió su independencia política y aseguró que su prioridad es gestionar soluciones para el departamento.

Según explicó, cada ocho días se realizan mesas de trabajo en las que se revisan las condiciones de seguridad y se identifican aspectos que requieren mayor intervención. Por otro lado, se refirió a la adquisición de vehículos blindados para el Ejército, aclarando que la compra responde a una solicitud que, según indicó, había sido formulada desde hace tres años y permanecía sin avances. Sostuvo que estos equipos permitirán mejorar la movilidad de las tropas y llegar a zonas de difícil acceso donde actualmente existen limitaciones operativas.

“Nuestro deber es fortalecer las capacidades también de reacción de las fuerzas militares, de la Policía y con esto también es la entrega de los vehículos blindados que nos solicitó el mismo Ejército”, precisó.

Frente a los señalamientos de deslealtad, la mandataria sostuvo que sus decisiones están guiadas por principios de independencia y ética, “esas personas que critican, a ver qué es lo que critican, eso es lo que hay que ver, o sea, uno da lo que tiene desde su corazón. Yo soy gobernadora de todo un departamento, de todos los magdalenenses indistintamente del color político”, afirmó.

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Por otro lado, se refirió al trabajo realizado en pro de la cultura del departamento, tal es el caso de los 400 años del municipio de Plato, Magdalena, la agenda, prevista del 5 al 13 de diciembre, contempla actividades culturales, gastronómicas y educativas, además de una apuesta por promocionar al municipio como destino turístico, destacando sus paisajes, tradiciones, leyendas, historia y riqueza gastronómica.