Con botellas de aguas negras, líder barrial en Santa Marta denunció problemática de alcantarillado

Santa Marta

Un hecho inusual se registró durante un debate en el Concejo de Santa Marta, cuando el líder comunitario del barrio Bastidas, Juan José ‘Juancho’ Vargas, decidió llevar botellas con aguas residuales para mostrarles a los concejales la situación que se viene presentando en su sector.

“Quiero romper el protocolo y darles un regalo a todos ustedes con mucho cariño y con mucho amor, nosotros se lo mandamos a todos ustedes respetuosamente. Esta mañana estuvimos caminando por nuestro barrio y la situación que tenía era aguas residuales que corrían. Feliz Navidad, Santa Marta y todo el mundo. Esta es la Navidad de nosotros. Agua de mierda todos los días en nuestro barrio”, dijo el líder barrial.

Le puede interesar:

Por visita de De la Espriella a Santa Marta no habrá parrillero: así será la movilidad este viernes

La intervención se dio durante el debate citado por el concejal Howard Escarraga, donde estuvieron presentes el gerente de la Empresa de Servicios Públicos de Santa Marta ESSMAR, la gerencia de Infraestructura, concejales, líderes comunales, entre otros. Durante la sesión, se habló del problema de los rebosamientos de aguas residuales y como esto afecta a diferentes sectores de la ciudad.