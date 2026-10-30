Propietario de Taximarino denuncia extorsiones de las ACSN y que fue declarado objetivo militar

Santa Marta

Una denuncia sobre presuntas amenazas y extorsiones por parte de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, hizo el empresario Juan Carlos Ospino, propietario de Taximarino y vinculado al Centro de Vida Marino, durante su intervención ante la Asamblea del Magdalena.

El empresario aseguró que tanto su familia como sus empresas se encuentran en una situación de riesgo, luego de que, según manifestó, fueran declaradas objetivo militar por parte de esta estructura armada ilegal. La denuncia fue presentada en medio de un homenaje que recibió por parte de la corporación departamental.

“Es un honor para la familia Ospina recibir este homenaje por parte de la Asamblea. Y llega muy oportuno porque han pasado muchos años, últimos años muy difíciles. En este momento la empresa Taxi Marino y Centro de Vida y la familia Ospina se han declarado objetivo militar de los bandidos y este homenaje llega en un momento muy especial porque necesitamos el apoyo de la ciudad”, dijo durante su intervención.

Se conoció por parte de la oficina de prensa del empresario que por el momento no entregará declaraciones a los medios; asimismo, que se encuentran adelantando todo lo pertinente con las autoridades competentes, quienes serán las encargadas de confirmar o desmentir tales señalamientos.