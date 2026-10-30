Junior buscaría a su nuevo entrenador: estos serían los candidatos para reemplazar a Sebastián Viera

Junior de Barranquilla tuvo un semestre para el olvido luego de lograr el bicampeonato con Alfredo Arias. El uruguayo estuvo al frente hasta la fecha del presente torneo, pero fue cesado del cargo por un mal comienzo de semestre. Posteriormente, asumió Sebastián Viera, pero tampoco le pudo dar vuelta a la situación.

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La eliminación del Tiburón se concretó con su empate ante Boyacá Chicó 1-1 en Tunja, por lo que prácticamente el semestre terminó para ellos al n tener competencia en la Copa Colombia no necesitar puntos para Reclasificación, pues ya están en la Libertadores 2027.

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Según ha trascendido en los últimos días, luego de quedar sin opción de llegar a cuadrangulares, las directivas del Junior comenzaron a moverse para buscar al técnico que estará a cargo del equipo en la competición internacional. Una de las condiciones para que Viera dirigiera la Libertadores era que lograra la clasificación a la fase semifinal, situación que no ocurrió.

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Del mismo modo, se ha podido conocer que la prioridad de la institución sería apostar por un entrenador extranjero, siguiendo la línea que tuvo éxito de Alfredo Arias.

Así las cosas, el sonajero de entrenadores ya ha dejado los primeros nombres.

Gustavo Quinteros

El argentino sería uno de los nombres que está en la carpeta del Junior. Su nombre lo reveló el periodista Mariano Olsen. Se encuentra libre luego de su última experiencia en Independiente de Avellaneda entre 2025 y 2026. Su último título lo logró con Vélez Sarsfield de Argentina en 2024, pero también ha sido campeón con Colo Colo, Universidad Católica, Emelec y Bolívar.

Jorge Bava

El técnico uruguayo ya sabe lo que es ser campeón en el fútbol colombiano, tras alzarse con el título en el Apertura 2025 dirgiendo a Santa Fe. Tuvo su última experiencia en Nacional de Uruguay, pero apenas duró cinco meses. Según el periodista Fabián Bertolini, de El Espectador de Uruguay, Bava estaría analizando la posibilidad de llegar al conjunto barranquillero.

Sebastián Beccacece

Recientemente mundialista con Ecuador, dejó el banquillo de La Tri y sería uno de los nombres que también estaría en la baraja de posibilidades del Junior. Se encuentra libre y ha tenido paso por clubes como Elche de España, Defensa y Justicia de Argentina (campeón de Recopa Sudamericana en 2021), entre otros.

Walter Ribonetto

Es otro de los nombres que estaría analizando la directiva del conjunto Tiburón. Sin embargo, tiene contrato vigente con Everton de Chile hasta el 31 de diciembre de 2026. El argentino también ha tenido paso por clubes como Godoy Cruz, Melgar de Perú o Talleres de Córdoba.

Hay otros nombres que habrían entrado en consideración, como el del antioqueño Alejandro Restrepo, pero parece difícil su contratación al tener contrato vigente con Bolívar de Bolivia.