🔴 EN VIVO Pereira vs. Jaguares por Liga Colombiana 2026 - II HOY: minuto a minuto

Este viernes 30 de octubre a las 4:00 p.m., Deportivo Pereira regresa al Hernán Ramírez Villegas para enfrentar a Jaguares de Córdoba en un duelo aplazado correspondiente a la fecha 5 de la Liga Colombiana. Ambos equipos se encuentran en la parte baja de la tabla y no tienen posibilidades de entrar a cuadrangulares, sin embargo, el equipo ‘Felino’ lucha por mantener la categoría.

Así llegan los equipos

Pereira llega luego de empatar sobre el final el clásico cafetero frente a Once Caldas luego de un golazo de larga distancia de Yuber Quiñones. A pesar de no haber perdido en sus últimos cuatro partidos, Pereira es decimoseptimo con 14 puntos en 15 partidos y ya no tiene posibilidades de llegar a las instancias finales.

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Por parte de Jaguares, llegan tras vencer en casa a Llaneros por la mínima diferencia y llegó al decimoctavo puesto con un punto menos que su rival. El equipo cordobés tiene cuatro ‘finales’ restantes, pues está en puesto de descenso, y su rival a superar será el Cúcuta Deportivo, pues Boyacá Chicó ya tiene confirmado su paso a la segunda categoria.

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