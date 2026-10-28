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28 oct 2026 Actualizado 03:49

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Liga Colombiana

Chicó jugará la segunda división en 2027: así quedó la tabla del descenso de Liga colombiana

Resta por conocerse al otro equipo que perderá la categoría de cara al próximo año.

Colprensa

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Nuevo inquilino confirmado para el Torneo de Ascenso en 2027. Luego de haber ascendido en 2022 a la máxima categoría, Boyacá Chicó confirmó su presencia en la B para el próximo año al no poder contar con el promedio necesario para mantenerse.

Jaguares, Cúcuta e Internacional Bogotá son los equipos que siguen en la lucha por mantener la categoria, aunque el panorama pinta de peor manera para el cuadro de Montería.

Cúcuta 0-2 Águilas

El conjunto Motilón tuvo la oportunidad de, con un triunfo o incluso el empate, enviar a la segunda división de manera automática al Chicó sin que jugara su partido ante Junior. Sin embargo, en el General Santander terminaron cayendo 0-2 y siguen comprometidos con perder la categoría, así como mantienen la esperanza de clasificar entre los ocho a los cuadrangulares.

Chicó 1-1 Junior

En la continuidad de la fecha 5 del torneo, el conjunto de Tunja se alcanzó a ilusionar con un triunfo que mantuviera la ilusión de la permanencia al menos por una jornada más. Al minuto 62 convirtió Jhonier Alomía, pero Jesus Rivas puso el empate para el cuadro barranquillero que terminó enviando por cuarta oportunidad al Chicó a la segunda división, ya que si gana los tres partidos que le restan no le alcanzará para mejorar el promedio y salir de la zona roja.

Otros partidos con compromiso en la tabla del descenso

Miércoles 28 de octubre

- Once Caldas vs. Alianza / 6:00 p.m.

- Inter Bogotá vs. Medellín / 8:05 p.m.

Viernes 30 de octubre

- Pereira vs. Jaguares / 4:00 p.m.

Tabla del descenso 2026

POS.EquipoPromedio
20.Boyacá Chicó*0.903
19.Jaguares0.912
18.Cúcuta Deportivo1.057
17.Internacional de Bogotá1.097
16.Llaneros1.120
15.Alianza Valledupar1.125
14.Deportivo Pereira1.16
13.Deportivo Cali1.23
12.Águilas Doradas1.24

* Confirmado su descenso para 2027.

David Santiago Muñoz Camargo

David Santiago Muñoz Camargo

Comunicador social y Periodista. Trabaja en Caracol Radio Deportes

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