Mauro Silveira a los hinchas de Junior: “Sé que están enojados, pero esperamos su apoyo para 2027”

Mauro Silveira, arquero campeón con Junior de Barranquilla, le pidió disculpas a la afición por la eliminación tempranera / Colprensa

Se consumó la eliminación del Junior de Barranquilla. A pesar de que se le dieron resultados que le permitieron soñar con el milagro de la clasificación, el bicampeón de Colombia empató con el Boyacá Chicó en Tunja (1-1) y se quedó sin chances de meterse a cuadrangulares.

El equipo suma 16 puntos y le quedan 9 en disputa, es decir que como máximo puede llegar a 25 unidades, cifra que no le alcanza para soñar con el tricampeonato. Así las cosas, habrá nuevo campeón en el rentado local de cara a este segundo semestre.

“Sé que están enojados, pero esperamos su apoyo para 2027”

Durante la conferencia de prensa posterior al partido en suelo boyacense, el guardameta Mauro Silveira aprovechó para ofrecerle excusas a los hinchas junioristas por la tempranera eliminación y de paso les pidió su acompañamiento de cara a la temporada 2027, periodo en el que se tendrá como gran objetivo la Copa Libertadores.

“Quiero pedirle disculpas al mundo Junior y a la gente de la costa que nos apoya. No es solo por este partido, sino por este semestre tan malo que tuvimos. Lo reconozco. Sé que muchas veces dijimos que fuimos bicampeones y hasta el partido anterior tenía la calculadora porque soñaba hasta el final, pero pido disculpas a la gente”, señaló inicialmente.

Y complementó al respecto: “A partir de ahora solo queda apoyarnos y juntarnos, que se viene un 2027 con Copa Libertadores. Sé que están con enojo, pero espero ese apoyo de la gente para lo que tenemos que afrontar el semestre que viene”.

Es preciso recordar que por haber sido campeón del primer semestre en Colombia, Junior tiene asegurado su lugar en la fase de grupos de la Libertadores. Así que desde ya empieza la planificación para el certamen continental.

Repase acá la rueda de prensa del Junior de Barranquilla