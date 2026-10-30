Herida estudiante de la Universidad Industrial de Santander, UIS al interior del campus

Bucaramanga

Una estudiante de la Universidad Industrial de Santander, UIS fue herida cuando se encontraba en el edificio de Ciencias Humanas II, el pasado lunes 26 de octubre.

La institución precisó se refirió el hecho indicando que en los hechos “se vio afectada una de nuestras estudiantes por parte de una persona ajena a la comunidad universitaria”.

“Desde el momento en que se tuvo conocimiento de la situación, la universidad activó las rutas institucionales correspondientes y brindó atención y acompañamiento a la estudiante a través de las instancias competentes”, indicó la UIS en un comunicado.

La universidad advirtió que dispuso el acompañamiento necesario para favorecer la continuidad del proceso académico de la estudiante.

Un colectivo de estudiantes de la universidad calificó el ataque como “un hecho de violencia basada en género en los que una compañera resultó con múltiples cortes en la piel tras ser agredida por una persona presuntamente ajena a la institución”.

Por tal motivo, el colectivo hizo cuatro exigencias a la UIS, entre ellas el acompañamiento integral a la compañera afectada, brindándole apoyo psicológico, orientación y las medidas de protección necesarias para salvaguardar su integridad y bienestar".