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30 oct 2026 Actualizado 12:54

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Bucaramanga

Bucaramanga declaró alerta amarilla en la red hospitalaria por eventos de este fin de semana

La medida busca garantizar la atención de posibles emergencias durante las actividades de alta afluencia de público.

Alerta amarilla hospitalaria en Valle del Cauca. Foto: Getty Images

Alerta amarilla hospitalaria en Valle del Cauca. Foto: Getty Images(Thot)

Alerta amarilla hospitalaria en Valle del Cauca. Foto: Getty Images

Maribel Gallo Díaz

Bucaramanga
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La Secretaría de Salud y Ambiente de Bucaramanga declaró la alerta amarilla en toda la red hospitalaria del municipio, ante los diferentes eventos que se realizarán durante este fin de semana con puente festivo y que podrían generar una alta afluencia de personas en la ciudad.

La decisión se tomó luego de una jornada de coordinación con diferentes autoridades municipales, encabezada por el alcalde de Bucaramanga, y quedó establecida mediante la circular 256, con la que se impartieron instrucciones a todas las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS), tanto públicas como privadas.

Entre las medidas se encuentra la activación de los planes hospitalarios de gestión del riesgo y de emergencias, así como la revisión de la capacidad instalada, especialmente en el número de camas disponibles. También se solicitó garantizar la prestación de los servicios de urgencias las 24 horas y contar con medicamentos, insumos médicos y demás elementos necesarios para responder ante cualquier eventualidad.

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Adicionalmente, se ordenó garantizar la disponibilidad de ambulancias, fortalecer el Sistema de Emergencias Médicas y mantener actualizado el censo de camas hospitalarias y de los bancos de sangre. Las instituciones también deberán verificar las reservas de agua y combustible.

Desde la Secretaría de Salud hicieron un llamado a la ciudadanía para que haga un uso adecuado de los servicios de urgencias y evite acudir a los centros asistenciales por situaciones que puedan ser atendidas en otros niveles de atención.

El propósito de estas medidas es prevenir la saturación de la red hospitalaria y garantizar una respuesta oportuna ante cualquier emergencia que pueda presentarse durante el fin de semana.

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