Tras operativos contra la minería, alcalde de California pide diálogo con el Gobierno Nacional

El alcalde de California, Santander, Danilo Valbuena Pabón manifestó su preocupación por los procedimientos realizados por el Ejército, la Fiscalía y la Policía el pasado 27 de octubre. Insistió en que se necesitan soluciones para formalizar la minería tradicional y evitar que las familias que dependen de esta actividad queden sin alternativas.

El mandatario pidió al Gobierno Nacional convocar de manera prioritaria una mesa interinstitucional para buscar soluciones a la situación de los pequeños mineros tradicionales del municipio, luego de los procedimientos adelantados el pasado 27 de octubre por el Ejército Nacional, la Fiscalía y la Policía, relacionados con la actividad minera.

Expresó también su preocupación por las actuaciones de las autoridades y señaló que, “aunque reconoce la importancia de los controles y de la protección ambiental, el Gobierno debe avanzar en alternativas concretas para que los mineros tradicionales puedan desarrollar sus actividades dentro de la legalidad”.

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Valbuena aseguró que desde la administración municipal se han promovido espacios de diálogo y presentado propuestas ante las entidades competentes, pero advirtió que “varios compromisos adquiridos en anteriores procesos de concertación todavía no se han traducido en resultados concretos”.

En el mismo comunicado el mandatario solicitó que en la mesa participen directamente los pequeños mineros, sus asociaciones, las autoridades mineras y ambientales y la Alcaldía, con el propósito de establecer una ruta de soluciones que incluya responsables, compromisos y plazos definidos.

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El mandatario también defendió la tradición minera de California y pidió que la realidad económica y social de las familias que dependen de esta actividad no se reduzca únicamente a los procedimientos de control ni a la problemática de la informalidad.

Danilo Valbuena Pabón, invitó a la comunidad a participar en las reuniones y espacios de construcción de la política pública minera.