Floridablanca ya instaló el alumbrado público navideño. ¿Cuándo se enciende?

Bucaramanga

En Floridablanca se apuraron a instalar el alumbrado navideño. De hecho, ya quedaron montadas las luces tradicionales de fin de año por una razón; las autoridades quieren celebrar el cumpleaños del municipio con varios eventos, uno de ellos, la iluminación de la autopista y del casco antiguo.

El alcalde de Floridablanca, José Fernando Sánchez le contó a Caracol Radio que el encendido de las luces será el sábado 7 de noviembre en medio de los actos de celebración de los 209 años de fundación de la localidad.

El mandatario dice que está apurando a los contratistas para que ese mismo día se inaugure el tercer carril de la autopista entre el estadio Álvaro Gómez Hurtado y el sector de Papi Quiero Piña, PQP.

En Floridablanca no habrá restricciones durante el puente festivo de todos los Santos para evitar celebraciones ruidosas como sí lo hizo Bucaramanga que adoptó el toque de queda para menores de edad y la prohibición para circular en motocicleta con parrillero durante las noches.