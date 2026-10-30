Gobierno Nacional invertirá $52 billones en la región pacífica

Cali, Valle del Cauca

Durante el encuentro Regional Pacífico el director del Departamento Nacional de Planeación anunció que se realizarán 54 iniciativas en los departamentos de Cauca, Valle y Nariño con una inversión que alcanzará los $52 billones.

En el Valle del Cauca se adelantarán 32 proyectos, con una inversión de $28.53 billones, con estos recursos se espera reconstruir gran parte de la infraestructura afectada por el terremoto del pasado 10 de agosto.

“Nosotros estamos cuantificando por ahora parcialmente cerca de 50 proyectos que están alrededor de $52 billones, de los cuales $37 billones son para conectividad, todo lo que tiene que ver con vías, con el tren de cercanías, muy importante, llevar nuevos buses a la flota del MIO, pero también hay proyectos de energía. Nosotros hoy tenemos un serio problema y estamos a puertas de un apagón que estamos esperando que no pase y estamos haciendo todos los esfuerzos del Gobierno Nacional para evitarlo”, explicó Julián Buitrago, director del Departamento Nacional de Planeación.

Lea también: Damnificados por el terremoto en Cali recibirán nuevos desembolsos de ayudas económicas

El alcalde de Cali Alejandro Eder indicó que en la ciudad se requiere una inversión de $24 billones, para la construcción del tren de cercanías, la Universidad del Oriente, además de invertir en infraestructura afectada por el terremoto de colegios, escenarios culturales como el Teatro Municipal y escenarios deportivos.

“Este es el costo total para para organizarlo, $10 billones para la reconstrucción del sismo y $12 billones para el tren de cercanías y otros $2 billones para proyectos que son esenciales para Cali, como temas para atender mejor seguridad y emergencias”, indicó Eder.

El Gobierno Nacional espera con esta inversión generar 193 mil empleos en la región Pacífica.