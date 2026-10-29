Damnificados por el terremoto en Cali recibirán nuevos desembolsos de ayudas económicas

Demolición del motel Molino Rojo en Cali tras terremoto del 10 de agosto del 2026 / Foto: Alcaldía de Cali

Cali, Valle del Cauca

El proceso de entrega de ayudas económicas para los damnificados por el terremoto del pasado 10 de agosto en Cali continuará durante los próximos días. El alcalde Alejandro Eder anunció que entre este viernes 30 de octubre y el sábado 31 se espera completar los desembolsos pendientes del primer corte y que la semana siguiente se realizará el segundo pago.

El mandatario también señaló que la Administración Distrital trabaja con el Gobierno Nacional para que el tercer corte pueda efectuarse durante la misma semana. Según explicó, los giros están dirigidos a 21.000 personas inscritas que permanecen fuera de sus viviendas tras la emergencia.

“Invitamos a la gente a que registren su certificado bancario, es la forma más fácil, lo pueden recibir en sus cuentas. Los que no tienen cuenta bancaria o prefieren recogerlo, lo pueden hacer en Supergiros”, indicó.

Frente a las personas que requieren ajustes en sus censos para acceder a las ayudas, el alcalde aclaró que todavía están a la espera de que el Gobierno Nacional autorice la apertura del Registro Único de Damnificados (RUD) para realizar las modificaciones correspondientes.

En materia de soluciones habitacionales, el alcalde indicó que la prioridad son las familias que perdieron definitivamente sus viviendas, es decir, aquellas cuyos edificios colapsaron durante el terremoto o deben ser demolidos.

De acuerdo con el mandatario, de las 700 unidades habitacionales identificadas en esta situación, alrededor de 400 ya están en proceso de solución. Algunos hogares reciben un auxilio de 50 millones de pesos por parte de la Alcaldía de Cali, mientras que otros cuentan con apoyos adicionales del Fondo Milagro.

El mandatario reconoció que aún hay numerosas familias por atender, por lo que la Administración continúa evaluando alternativas para brindarles soluciones de vivienda.