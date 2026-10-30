Aprender a manejar el dinero desde jóvenes: el reto de la educación financiera en Colombia

Cali, Valle del Cauca

Ahorrar para cumplir una meta, decidir cuánto gastar, entender los intereses de un préstamo o reservar dinero para un imprevisto son decisiones que hacen parte de la vida cotidiana. Sin embargo, para tomarlas con criterio se necesitan conocimientos y habilidades que no siempre se adquieren durante la formación escolar.

Los resultados de la Encuesta de Capacidades Financieras 2026, presentada por Banca de las Oportunidades, evidencian este desafío. Colombia obtuvo 50,4 puntos sobre 100 en capacidades financieras, por debajo de los resultados registrados en 2013 (64,8) y 2019 (59,4). Entre los aspectos más preocupantes están las dificultades para comprender conceptos como las tasas de interés: apenas una de cada cinco personas respondió correctamente una pregunta sobre interés simple y solo seis de cada 100 acertaron una que combinaba interés simple y compuesto, aquel en el que los intereses generan más intereses.

Estas dificultades tienen consecuencias en la vida diaria. Comprender cuánto cuesta un crédito, diferenciar una necesidad de un deseo, organizar los gastos y construir un ahorro para afrontar imprevistos son habilidades que contribuyen a la autonomía económica. Desarrollarlas desde la niñez y la adolescencia permite familiarizarse con estos conceptos antes de asumir mayores responsabilidades financieras.

La educación financiera cobra especial importancia durante la juventud, una etapa en la que comienzan a tomarse decisiones sobre el consumo, el ahorro y los primeros ingresos. Contar con herramientas para evaluar opciones, anticipar consecuencias y reconocer riesgos puede marcar una diferencia en la manera de administrar los recursos a lo largo de la vida.

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“En el Día Mundial del Ahorro queremos recordar la importancia de aprender a manejar el dinero desde edades tempranas, porque las decisiones financieras que tomamos hoy pueden abrirnos oportunidades para el futuro”, afirma Daniela Konietzko, presidenta de la Fundación WWB Colombia.

Con ese propósito, hace dos años la Fundación WWB Colombia y el Banco W crearon Cash, el resurgir de los imperios, un videojuego que enseña a jóvenes de 14 a 19 años sobre ahorro, inversión y manejo del dinero, mientras superan desafíos y toman decisiones que impactan a sus comunidades.

“Queremos que cada vez más jóvenes cuenten con herramientas para tomar decisiones informadas, fortalecer su autonomía económica y construir un futuro con mayores oportunidades. Porque aprender a ahorrar desde hoy también es aprender a construir el mañana”, agrega Konietzko.

Aprender haciendo: una apuesta por la educación financiera juvenil

La iniciativa parte de una premisa: para que el aprendizaje conecte con las nuevas generaciones, es importante construir experiencias que dialoguen con sus intereses, lenguajes y realidades. Por eso, las y los jóvenes participaron en el proceso de creación del videojuego, aportando a una propuesta pedagógica diseñada con ellos y no únicamente para ellos.

El entorno de juego ofrece la posibilidad de probar alternativas, tomar decisiones y reconocer sus consecuencias sin comprometer dinero real. Esta experiencia práctica facilita la comprensión de conceptos financieros y abre espacios para conversar sobre situaciones que pueden presentarse en la vida cotidiana, tanto en el aula como en el hogar.

Los resultados dan cuenta del alcance de esta apuesta. Cash registra 8.814 jugadores y ha llegado a 45 instituciones educativas. Además, el 86,8 % de quienes finalizaron el videojuego afirmó haber mejorado su comprensión del ahorro.

La iniciativa también contempla la formación de docentes para incorporar el videojuego como recurso pedagógico y ampliar las oportunidades de aprendizaje financiero entre las nuevas generaciones.

“La educación financiera no puede seguir siendo algo que se aprende tarde y a punta de errores. Con Cash queremos que niñas, niños y jóvenes, y también personas adultas que nunca tuvieron esa oportunidad, practiquen decisiones sobre ahorro, gasto e inversión en un entorno seguro, donde equivocarse no cuesta dinero real. Cuando las personas entienden cómo funciona el dinero, toman decisiones con más autonomía y tranquilidad, y eso se traduce en hogares y comunidades más preparados para enfrentar los imprevistos”, señala Sandra Duque, líder sénior en Innovación Social para el Desarrollo de la Fundación WWB Colombia.

El alcance de Cash también se extiende a espacios nacionales de educación e innovación. Este mes, el videojuego fue finalista en la categoría Mejor Juego Gamificado de los Premios INN-GAME, promovidos por Ronda y la Pontificia Universidad Javeriana. Además, la iniciativa ha participado en escenarios como Global Money Week, el Foro de Prosperidad Compartida, AFE, Dokuma y TEDUCA, en Santa Marta.

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Junto con la Universidad Icesi, también se desarrolló un bootcamp para jóvenes que combinó conversaciones sobre educación financiera con actividades prácticas orientadas a conectar estos conocimientos con la vida diaria.

Formar para decidir mejor

En el Día Mundial del Ahorro, la experiencia de Cash pone sobre la mesa una reflexión: aprender a administrar el dinero requiere oportunidades para comprenderlo, practicar y desarrollar criterios propios. El ahorro es parte de ese proceso, junto con la planeación, el manejo responsable del crédito y la capacidad de anticiparse a las dificultades económicas.

Para la Fundación WWB Colombia, acercar la educación financiera a niñas, niños y jóvenes contribuye a fortalecer sus capacidades para tomar decisiones informadas y construir sus proyectos de vida. A través de iniciativas que combinan innovación social, tecnología y participación, la Fundación busca ampliar el acceso a conocimientos que favorezcan la autonomía económica y el bienestar de las personas y sus comunidades.