Exdirector de Academia Diplomática denunció traslado de material de Biblioteca de Cancillería

En medio de la polémica que generó el traslado de piezas y fotos del Museo Nacional de Colombia, el exdirector de la Academia Diplomática de Colombia, Harol González, denunció que presuntamente esta noche, habrían sacado libros y material que reposaba en la Biblioteca del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Según denunció a través de un video, el exfuncionario aseguró que en medio de la lluvia que marcó a la noche de este jueves a la capital, sacaron en camiones libros, documentos y material que reposaba en la Biblioteca Marco Fidel Suárez de la Cancillería.

El también exvicepresidente de Asuntos Internacionales de la Colombia Humana, aseguró que en la Biblioteca de la Cancillería, reposan los tratados históricos que construyeron la nación, las cartas de Simón Bolívar y más de 2000 libros sobre las relaciones internacionales de nuestro país. Todos bienes de interés patrimonial histórico.

A través de un video en el que muestra el traslado del material en cajas, señaló que fueron dos camiones los que utilizaron para trasladar este material que data sobre la historia del país.

“Y no sabemos para dónde lo llevan”, dijo en el video.

Excanciller rechazó traslado

La excanciller Rosa Villavicencio, rechazó el traslado del material y aseguró que “No se puede tratar como mercancía ni como estorbo un acervo que guarda la memoria diplomática, jurídica e histórica de Colombia”.

A su vez, señaló que la Biblioteca está cerrada desde el pasado 21 de septiembre, y aseguró que el Gobierno debe suspender de inmediato cualquier traslado sin acto administrativo, inventario público y protocolo de conservación.