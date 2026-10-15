De la Espriella pidió a MinCultura desaparecer de espacios del Gobierno lo alusivo a Carlos Pizarro

Este jueves, el presidente Abelardo De La Espriella realizó desde muy temprano, un recorrido en los Ministerios de Hacienda, Interior y de Cultura, donde impartió varias instrucciones.

En medio de su visita al Ministerio de Cultura, por ejemplo, el presidente Abelardo de la Espriella le pidió a la jefe de la cartera, Paola Holguín, que desaparezca de los espacios públicos del Gobierno, todas las imágenes y lo alusivo a Carlos Pizarro, excomandante del M-19.

Y es que al mandatario, no le gustó mucho la publicación que hizo el concejal Andrés Barrios, quien contó que en el Museo Nacional, hay varias imágenes alusivas al M-19: “Hoy traje a mis hijas al Museo Nacional para enseñarles la historia de Colombia y me encontré con una sala llena de afiches de campaña de Carlos Pizarro, de relatos donde se atribuye el crecimiento de las guerrillas del ELN, las FARC y el M-19 a los “gobiernos represivos”. A los terroristas les buscan justificación; a sus víctimas, un rincón”.

¿Qué más pasó en la visita del presidente en MinCultura?

Durante la visita, el presidente también cuestionó el lenguaje inclusivo y le pidió a la ministra, cambiar el nombre del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, modificado en la administración de Gustavo Petro.

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