De La Espriella defiende a Paloma Valencia: El país no está para discusiones menores y sin sustento
El presidente Abelardo De La Espriella defendió a Paloma Valencia y a Carlos Suárez, en medio de los ataques en redes sociales.
Las redes sociales siguen encendidas con mensajes contra la exsenadora Paloma Valencia y su relación con el asesinato de Miguel Uribe Turbay.
Los ataques son por unos supuestos mensajes, en lo que le habrían alertado a la entonces senadora, por el plan que tenían para asesinar a Miguel Uribe Turbay.
En medio de estos ataques, también salió el nombre de Carlos Suárez, el estratega de la campaña presidencial de Abelardo De La Espriella, a quien señalan de orquestar los ataques en contra de Paloma Valencia, con la que buscan relacionada con el crimen de Miguel Uribe Turbay.
Laura Saavedra Martínez
Comunicadora social y periodista con más de siete años de experiencia ejerciendo periodismo en diferentes...