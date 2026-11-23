Las redes sociales siguen encendidas con mensajes contra la exsenadora Paloma Valencia y su relación con el asesinato de Miguel Uribe Turbay.

Los ataques son por unos supuestos mensajes, en lo que le habrían alertado a la entonces senadora, por el plan que tenían para asesinar a Miguel Uribe Turbay.

En medio de estos ataques, también salió el nombre de Carlos Suárez, el estratega de la campaña presidencial de Abelardo De La Espriella, a quien señalan de orquestar los ataques en contra de Paloma Valencia, con la que buscan relacionada con el crimen de Miguel Uribe Turbay.