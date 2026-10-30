Gobierno prepara ley para reestructurar el Estado: fusionarían cuatro ministerios

Además de la “Ley de Rescate Fiscal”, radicada este jueves, el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella prepara una ley para reestructurar el Estado. La propuesta contempla fusionar los ministerios del Deporte y Cultura, así como los de Educación y Ciencia.

Sin embargo, también plantea crear dos nuevas carteras: el Ministerio de la Presidencia, Administración Pública y Capacidad del Estado, y el Ministerio de Desarrollo Social, Inclusión, Cuidados y Familia. El proyecto sería radicado próximamente.