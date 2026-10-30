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30 oct 2026 Actualizado 03:52

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Política

Gobierno prepara ley para reestructurar el Estado: fusionarían cuatro ministerios

La propuesta contempla fusionar los ministerios del Deporte y Cultura, así como los de Educación y Ciencia.

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Además de la “Ley de Rescate Fiscal”, radicada este jueves, el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella prepara una ley para reestructurar el Estado. La propuesta contempla fusionar los ministerios del Deporte y Cultura, así como los de Educación y Ciencia.

Sin embargo, también plantea crear dos nuevas carteras: el Ministerio de la Presidencia, Administración Pública y Capacidad del Estado, y el Ministerio de Desarrollo Social, Inclusión, Cuidados y Familia. El proyecto sería radicado próximamente.

Laura Duarte

Laura Duarte

Periodista y politóloga de la Universidad Javeriana de Bogotá, con énfasis en comunicación y participación...

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