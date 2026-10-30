Juzgado declaró improcedente tutela contra María Fernanda Carrascal por protesta con una niña

Un juzgado de Bogotá declaró improcedente la acción de tutela presentada contra la representante a la Cámara Mafe Carrascal, por la participación de una niña en una manifestación pública realizada el pasado 14 de octubre. La decisión también dejó sin efecto las medidas provisionales que habían sido adoptadas durante el trámite judicial.

El pronunciamiento fue emitido por el Juzgado 43 de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de la capital, que resolvió la acción interpuesta contra la congresista por este hecho.

En medio de la controversia, Carrascal aseguró que no publicó videos de la menor en sus redes sociales ni elaboró contenidos para promover el proselitismo político utilizando su imagen.

Por su parte, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) señaló durante el proceso que la participación de niñas, niños y adolescentes en escenarios públicos o políticos no constituye, por sí sola, una vulneración de sus derechos ni demuestra que hayan sido instrumentalizados.

La representante cuestionó que se presenten acusaciones como hechos probados antes de establecer responsabilidades y sostuvo que la protección de la niñez debe garantizarse con respeto por la intimidad de las familias.

“Ninguna diferencia política conmigo puede justificar que una menor de edad y sus seres queridos sean objeto de señalamientos o presiones que afecten su tranquilidad”, manifestó Carrascal.

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Carrascal también defendió el derecho de las niñas a participar en la vida pública y expresar sus opiniones políticas, sin desconocer las garantías especiales que deben protegerlas.

Finalmente, indicó que continuará ejerciendo su labor política y pública, al tiempo que insistió en que ninguna niña debe ser objeto de ataques por una controversia política.