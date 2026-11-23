Una serie de chats han circulado por las redes sociales, donde se presume que la entonces excandidata presidencial Paloma Valencia supuestamente sabía sobre el atentado a el senador Miguel Uribe Turbay, previo a que este se perpetrara. Especulaciones que la exsenadora del Centro Democrático rechazó.

“Yo no tuve información sobre el atentado a Miguel Uribe. Lo que tuve fue información de un atentado en mí contra Paloma Valencia. Me llegó de una persona del capitán, un sargento retirado”, dijo excandidata.

Los chats a los cuales se han remitido las presuntas acusaciones, según la misma Valencia, provenían de un militar del departamento del Cauca, donde se le alertaba que 8 miembros de las disidencias de las Farc al mando de alias “Calarcá” estarían preparando un atentado en su contra.

“Mi instrucción es la misma que hacemos con todas las amenazas que recibimos. Llame y trate de averiguar cuáles son las veracidades de la fuente. Llamamos y la conclusión era que eran rumores y que no había mucho que hacer”, expresó.

Además, en medio de su comunicado, la exsenadora añadió que cuando sucedió el atentado contra su compañero de partido, las primeras capturas se realizaron en Caquetá por lo que se comunicó nuevamente con la persona que la había contactado para consultarle si sabía algo más de los atentados que se estaban planeando.

Por otro lado, Valencia también se refirió a los rumores de que el entonces ministro del Interior Armando Benedetti le advirtió sobre el atentado a Miguel Uribe negando que hubo comunicación sobre este tema.