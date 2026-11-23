El Centro Democrático dio a conocer la versión final de su “borrador tributario”, la propuesta con la que buscarán hacer varios cambios en la ley de rescate económico o reforma tributaria. La alternativa fue construida con el apoyo de varios expertos y el liderazgo del expresidente Álvaro Uribe.

“Colombia puede perder el campeonato de haber tenido el mejor manejo macroeconómico del siglo pasado. Nunca incumplió la deuda ni tuvo hiperinflación”, señaló la colectividad en un comunicado.

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Para el partido, tras el retiro del aumento del IVA a la canasta familiar, existe la posibilidad de recaudar $10 billones al aumentar los cobros a los licores, entre estos la cerveza, los cigarrillos y productos similares.

En este bloque también entrarían las apuestas en línea, los envíos internacionales de menos de 200 dólares, los vehículos eléctricos e híbridos. Por otra parte, el uribismo plantea alivios para cobrar parte de la cartera vencida de la Dian y la UGPP.

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El otro segmento de la propuesta de este partido incluye lo relacionado con el ahorro. Para ellos, es clave que el Estado venda su participación en varios activos, como es el caso de al menos 10 electrificadoras departamentales.

Y el recorte, de acuerdo con esta propuesta, incluye eliminar ministerios, otras entidades y consulados, al igual que generar ahorro al reducir los equipos de los congresistas y unificar las direcciones administrativas de Senado y Cámara.

Finalmente, plantean acabar con las contralorías regionales y reducir las plantas de la Contraloría General y de la Procuraduría. A todo esto también se suma, señala el Centro Democrático, la necesidad de eliminar otros impuestos para impulsar el crecimiento del sector privado.