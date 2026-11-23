Tras conocerse que el Ministerio de las TIC’s envió una solicitud a la red social X pidiendo suspender la cuenta del expresidente Gustavo Petro por presuntamente incitar a la violencia, el exmandatario se pronunció calificando la acción como inconstitucional.

Los hechos, según la solicitud, son de una publicación hecha con fragmentos del discurso del exmandatario en las marchas del pasado 19 de noviembre en Cali.

Según el documento enviado, se argumenta que lo dicho por el exjefe de Estado desconoce al actual presidente: “lo que hay que es que actuar en las calles y de inmediato”.

Frente a esto Petro calificó el hecho como inconstitucional, argumentando que esto censura su comunicación con el “pueblo”.

“Los asustó la inmensa movilización popular. Saben que hay una energía democrática en Colombia que no está dispuesta a retroceder y que es la mayoría real del pueblo. La ilegitimidad para gobernar del gobierno actual será su impronta histórica”, expresó el exmandatario.

Las últimas reacciones a la solicitud

Las hijas del expresidente Petro, Antonella y Andrea Petro, se pronunciaron calificando la decisión como una estrategia de intimidación.

Antonella, hija menor del exmandatario, expresó que esta decisión censurará al líder de la oposición, mientras que su hija mayor Andrea dijo que esta era una ofensiva para borrar políticamente a su padre.