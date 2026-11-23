Pizarro rompe su silencio sobre Deicy Jiménez: “cumplió sus funciones; no tengo que temer”
La excongresista habló en 6AM W sobre el contrato que tenía Jiménez en la vicepresidencia del Senado cuando ostentaba esa dignidad.
Luego de que el director del Dapre, Carlos Rios, destapara el caso de las presuntas 48 mujeres que obtuvieron contratos con el entonces gobierno del expresidente Gustavo Petro a cambio de favores sexuales, la documentación de estos salió a la luz demostrando que Deicy Jiménez, una de las presuntas implicadas, estuvo en la vicepresidencia del Senado cuando Pizarro ostentaba esa dignidad.
Debido a este hecho, la exsenadora del Pacto Histórico se refirió al momento de los hechos: “cumplió con sus funciones, asistió a su puesto de trabajo y eso es lo que yo puedo decir alrededor de ello”.
“Yo voy a guardar el silencio que corresponde y además, y eso debo decirlo aquí, yo soy la primera que ha solicitado protección, garantías para la persona que ha denunciado, es decir, para la señora Delcy Jiménez y un debido proceso y transparente proceso que permita encontrar la verdad”, añadió.