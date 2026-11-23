Luego de que el director del Dapre, Carlos Rios, destapara el caso de las presuntas 48 mujeres que obtuvieron contratos con el entonces gobierno del expresidente Gustavo Petro a cambio de favores sexuales, la documentación de estos salió a la luz demostrando que Deicy Jiménez, una de las presuntas implicadas, estuvo en la vicepresidencia del Senado cuando Pizarro ostentaba esa dignidad.

Debido a este hecho, la exsenadora del Pacto Histórico se refirió al momento de los hechos: “cumplió con sus funciones, asistió a su puesto de trabajo y eso es lo que yo puedo decir alrededor de ello”.

“Yo voy a guardar el silencio que corresponde y además, y eso debo decirlo aquí, yo soy la primera que ha solicitado protección, garantías para la persona que ha denunciado, es decir, para la señora Delcy Jiménez y un debido proceso y transparente proceso que permita encontrar la verdad”, añadió.