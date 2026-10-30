DÍA DE LA BIBLIA Y CONCIERTO GOSPEL EN TUNJA

Este 31 de octubre, Tunja será escenario de una nueva conmemoración del Día de la Biblia en Boyacá, establecida mediante la Ordenanza 021 de 2011. La celebración tendrá como actividad central un concierto gospel en el Parque Metropolitano de las Aguas, también conocido como Parque Biblioteca, con la participación de agrupaciones musicales cristianas locales y una iglesia invitada de Duitama. Pablo Mendoza, representante de la Mesa de Libertad Religiosa de Boyacá, explicó que la jornada busca reunir a la comunidad alrededor de expresiones musicales relacionadas con la fe y los principios religiosos.

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La programación tendrá un componente de reflexión sobre los valores y las posiciones que promueven las organizaciones participantes. Mendoza señaló que la conmemoración busca exaltar la vida, la esperanza y las creencias cristianas. «...Es una conmemoración, como tú lo decías, el Día de la Biblia, donde celebramos los valores, la fe, sí a la vida, no al aborto...», manifestó el representante de la Mesa de Libertad Religiosa, quien también identificó a los organizadores con una postura provida.

El concierto contará principalmente con bandas de la ciudad, vinculadas a diferentes iglesias, además de una agrupación procedente de Duitama que ha realizado presentaciones y giras nacionales. Los organizadores esperan convocar entre 300 y 500 personas durante la jornada. De acuerdo con Mendoza, las agrupaciones participantes interpretarán canciones con mensajes religiosos y contenidos relacionados con la esperanza y los valores. «...Son bandas que cantan música con mensaje, letra con fe, letra con esperanza y letra con valores...», indicó.

La actividad comenzará a las 4:00 de la tarde y tendrá entrada libre para toda la comunidad, sin necesidad de inscripción o pago de boletería. Los organizadores invitaron a las familias tunjanas y a los habitantes de otros municipios a participar en esta quinta versión de la celebración, que se extenderá hasta aproximadamente las 10:00 de la noche. La jornada se realizará en el Parque Metropolitano de las Aguas y busca congregar a la comunidad cristiana en torno a la música, la oración y la conmemoración del Día de la Biblia.