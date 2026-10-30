Este 1 de noviembre Samacá se viste de Family Fest, una fiesta 100% libre de alcohol

Este 1 de noviembre, el parque principal de Samacá será el escenario de la séptima versión del Family Fest, una jornada de recreación, cultura y deporte 100% libre de alcohol, dirigida a toda la comunidad y diseñada para fortalecer la integración familiar.

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El evento contará con una carrera atlética, un rally familiar, un show de color, la presentación de la carrangafonica ensamble de la Banda Sinfónica de Samacá con un grupo musical carranguero y el show humorístico de Hassam, además de premios para los participantes.

El alcalde, Wilson Castiblanco Gil, destacó que el Family Fest es una fiesta de integración familiar que promueve la diversión sana, el encuentro comunitario y un mensaje positivo para niños, niñas y jóvenes: es posible compartir y disfrutar sin consumo de alcohol.

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Esta es la programación:

7:15 a. m. — Carrera atlética. Punto de salida: IET Nacionalizada de Samacá, por la carrera 6.

8:00 a. m. — Reconocimiento de las pistas del rally por parte de las familias participantes.

8:45 a. m. — Inicio del rally familiar.

12:00 m. — Show de color.

1:30 p. m. — Carrangafónica: ensamble de la Banda Sinfónica de Samacá y grupo musical carranguero.

3:00 p. m. — Presentación humorística de Hassam.

4:30 p. m. — Premiación del rally familiar y cierre del evento.

La alcaldía invitó a las familias a participar pues este año habrá premios especiales para quienes participen en el rally. Los ganadores recibirán juegos de sala, comedor, camas y electrodomésticos.