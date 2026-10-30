Expo Vivienda reunirá 40 expositores y entidades financieras en Tunja

La oferta inmobiliaria y las alternativas para acceder a vivienda propia serán protagonistas de Expo Vivienda y Construcción, una feria que reunirá 40 stands del 14 al 16 de noviembre en la Cámara de Comercio de Tunja.

El evento busca acercar a las familias a proyectos de vivienda, pero también integrar a los diferentes actores de la cadena de la construcción, desde fabricantes de materiales, proveedores e industriales hasta constructoras y entidades financieras. Ana Elvia Ochoa, gerente regional de Camacol en Boyacá, explicó que esta edición tendrá un alcance mayor al de las ferias tradicionales del sector. «...No es solamente una feria de vivienda, sino también una feria que busca promover la cadena de valor del sector de la construcción...», señaló.

Los visitantes podrán conocer proyectos inmobiliarios y recibir asesoría de entidades como el Fondo Nacional del Ahorro, las cajas de compensación familiar y establecimientos financieros como Confiar y el Banco Agrario. Uno de los componentes centrales será la orientación sobre las diferentes modalidades para financiar la compra de vivienda, entre ellas el crédito hipotecario y el leasing habitacional. También se brindará información sobre tasas de interés, plazos de financiación de hasta 30 años y condiciones especiales para jóvenes menores de 28 años, quienes pueden encontrar alternativas con tasas diferenciales.

La feria también pretende responder a una de las principales dificultades que enfrentan las familias interesadas en comprar vivienda: conseguir la aprobación del crédito después de reunir el dinero para la cuota inicial. Por eso, las entidades participantes orientarán a los compradores sobre las opciones de financiación más convenientes según sus ingresos, estabilidad laboral y capacidad de pago. «Muchas veces las familias pueden dar la cuota inicial, pero el crédito les queda muy alto y es difícil la aprobación por parte de las entidades financieras», advirtió Ochoa, quien destacó la importancia de conocer las alternativas disponibles antes de comprometerse con una compra.

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La realización de Expo Vivienda coincide con un comportamiento positivo del mercado inmobiliario en Boyacá: entre enero y septiembre de 2026 se comercializaron 1.708 viviendas nuevas, un crecimiento del 33,1 % frente al mismo periodo de 2025. Sin embargo, Camacol advierte que todavía no se refleja una recuperación en el lanzamiento de nuevos proyectos y que las ventas siguen por debajo de los niveles alcanzados años atrás. La feria es organizada por Camacol, la Alcaldía de Tunja y la Cámara de Comercio de Tunja, y estará abierta al público durante los tres días, de 10:00 de la mañana a 7:00 de la noche.