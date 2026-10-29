Duitama fue segunda en las Pruebas Saber 11 entre las entidades territoriales certificadas del país

Duitama

La Secretaría de Educación Municipal de Duitama dio a conocer los resultados obtenidos por los estudiantes de las instituciones educativas públicas y privadas en las Pruebas Saber 11 que se realizaron este año.

En el promedio global alcanzó 291 puntos, frente a los 258 del promedio nacional, ubicándose en el segundo lugar entre las Entidades Territoriales Certificadas, a solo un punto de Tunja, que obtuvo 292.

Este resultado, destaca la Secretaría de Educación, “representa un motivo de orgullo para la ciudad y reconoce el esfuerzo de los estudiantes, la dedicación de los docentes y directivos docentes, el acompañamiento de las familias y el compromiso de las instituciones educativas con el fortalecimiento de los aprendizajes”.

Así les fue a los colegios públicos de Duitama

Primer lugar: Instituto Técnico Nueva Familia – 305 puntosSegundo lugar: Instituto Técnico Santo Tomás de Aquino – 295 puntosTercer lugar: Colegio Nacionalizado La Presentación – 291 puntos

También se reconoce a la Institución Educativa Agroindustrial La Pradera, por obtener el mejor puntaje global de los establecimientos educativos del sector rural del municipio.

Estos fueron los colegios del sector privado que se destacaron en Duitama

Primer lugar: Colegio Campestre San Diego – 352 puntosSegundo lugar: Colegio Jesús Eucaristía – 333 puntosTercer lugar: Colegio San José de Calasanz – 322 puntos

El Colegio Campestre San Diego ocupa el quinto lugar entre las instituciones de Boyacá.

La administración municipal de Duitama invita a la comunidad educativa a seguir trabajando para que el municipio se destaque a nivel departamental y nacional.

“Estos resultados también son una invitación a continuar fortaleciendo las estrategias pedagógicas, el acompañamiento escolar y los procesos de mejoramiento institucional, con el propósito de avanzar hacia una educación cada vez más pertinente, inclusiva y de calidad”.

Así mismo felicitó a los estudiantes que demostraron con estos resultados que el esfuerzo da frutos.

“La Administración Municipal felicita a los estudiantes que presentaron la prueba y a toda la comunidad educativa de Duitama por este importante logro, que refleja el trabajo conjunto para ofrecer mejores oportunidades de aprendizaje y formación a las nuevas generaciones”.