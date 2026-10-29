ISA, 59 años conectando a Colombia y la región

Colombia

ISA, lleva casi seis décadas operando como gestor y desarrollador de transmisión de energía, concesiones viales y de gestión de tecnologías de información y telecomunicaciones. Según su presidenta, “la idea original fue interconectar los sistemas eléctricos en Colombia. Sin embargo, tuvo la oportunidad de crecer en las formas de generar conexiones y llegar a otros territorios”.

Castaño repasó, en Caracol Radio, los hitos alcanzados por ISA a lo largo de su historia, orígenes en la generación de energía y la posterior separación de ISA e ISAGEN, hasta el proceso de democratización de la compañía a través del programa “ISA acciones para todos”, que le permitió dar el paso hacia la internacionalización y expandirse a mercados como Perú y Brasil. También recordó su entrada al negocio vial en 2010 y destacó la dimensión que ha alcanzado ISA, con $72 billones en activos y 76.000 km de redes de transmisión. “ISA fue capaz de romper paradigmas en el ámbito empresarial”, señaló

En cuanto al presente, destacó el papel de ISA como transmisora y como articuladora entre la generación y los centros de consumo. “Llevamos la energía, en altos volúmenes y a alta tensión, desde donde se genera hasta la puerta de las ciudades, donde se consume. Conectamos a esos dos actores del sistema”. También puso sobre la mesa uno de los principales desafíos del sector: lograr que el desarrollo de la infraestructura de transmisión acompañe el crecimiento de la generación. “Mucha generación se pierde porque no hay quien lleve esa energía a otros lugares”, comentó

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Con todo, Castaño también puso la mirada en el futuro y en la necesidad de ampliar la infraestructura eléctrica para acompañar el crecimiento de la demanda. “Queremos llegar a 100.000 km de red de transmisión para 2040”, señaló. Este desafío cobra especial relevancia ante el avance de la inteligencia artificial y los centros de datos, que demandan grandes cantidades de energía y requieren una infraestructura eléctrica capaz de responder a ese crecimiento. “No quisiera que se atribuya la falta de desarrollo tecnológico, en IA o en centros de datos, a la falta de redes de transmisión; vamos a ser líderes en energía para evitarlo”. En este escenario, la transmisión será clave para habilitar el desarrollo tecnológico y productivo.