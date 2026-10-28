Plan GRATIS para Día de los Muertos y Halloween en Bogotá: comida, cocteles y altares en la Zona T. Getty Images / Anadolu

La celebración de Halloween es una de las más esperadas del año para jóvenes y adultos en el país. Además, en los últimos años se ha vinculado con el Día de los Muertos, una tradicional fiesta mexicana en la que se homenajea a las mascotas y seres queridos que ya fallecieron.

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En concordancia con estas fechas, Bogotá tiene un amplio catálogo de eventos y actividades para todo gusto, muchas de ellas gratuitas y abiertas para el disfrute de todo el público capitalino.

Así las cosas, uno de los lugares más populares de la ciudad, la Zona T, le abre los brazos a Halloween y el Día de los Muertos con una programación especial que incluye música, altares y dedicatorias, del 28 de octubre al primero de noviembre para todos sus visitantes.

¿Qué planes de Halloween hay en la Zona T de Bogotá?

En la Zona T de Bogotá se llevará a cabo del 28 de octubre al primero de noviembre una actividad conocida como ‘El Puente Eterno’, una iniciativa de Tequila Don Julio, que tendrá como protagonista a la flor de cempasúchil, asociada tradicionalmente con la celebración del Día de los Muertos.

Se trata de una experiencia gratuita y abierta al público en la cual los visitantes podrán recorrer altares inspirados en la tradición mexicana, rodeados de flores de cempasúchil y música para homenajear a quienes ya no están.

Además, la celebración incluye una “Ruta Coctelera”, que reúne a 25 establecimientos de Bogotá, Medellín y Cartagena, llevando el concepto de estas festividades a diferentes espacios gastronómicos.

“El Día de Muertos tiene un significado especial para nosotros porque representa la importancia de honrar nuestras tradiciones, celebrar la vida y mantener vivos los vínculos que nos unen. Queremos seguir compartiendo esa riqueza cultural con Colombia y el mundo, creando experiencias que eleven cada celebración y reflejen el espíritu de México”, afirmó Hilda Vélez, directora de Marketing de Diageo.

Hacen parte de la ruta los siguientes establecimientos:

Bogotá

Tercer Piso (Smile)

Petit Comité

Río

Selma

Oda

Jardín Nocturno

Cabrera

Jardín de Tragos y Pasteles

Bottega Enemigo

Le Grand

Universal (Salón Tropical)

Rancho MX

Sala de Despecho

Medellín

Mala (Sinmente)

WAN (Grupo Belisario)

Ene

Chez Migu

Salvaje

Casa de Nadie

Carmen

Cartagena