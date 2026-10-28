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28 oct 2026 Actualizado 19:24

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Plan GRATIS para Día de los Muertos y Halloween en Bogotá: comida, cocteles y altares en la Zona T

Así podrá disfrutar de una experiencia gratuita y abierta al público en una de las zonas más visitadas del norte de la capital.

Plan GRATIS para Día de los Muertos y Halloween en Bogotá: comida, cocteles y altares en la Zona T. Getty Images

Plan GRATIS para Día de los Muertos y Halloween en Bogotá: comida, cocteles y altares en la Zona T. Getty Images / Anadolu

Plan GRATIS para Día de los Muertos y Halloween en Bogotá: comida, cocteles y altares en la Zona T. Getty Images
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La celebración de Halloween es una de las más esperadas del año para jóvenes y adultos en el país. Además, en los últimos años se ha vinculado con el Día de los Muertos, una tradicional fiesta mexicana en la que se homenajea a las mascotas y seres queridos que ya fallecieron.

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En concordancia con estas fechas, Bogotá tiene un amplio catálogo de eventos y actividades para todo gusto, muchas de ellas gratuitas y abiertas para el disfrute de todo el público capitalino.

Así las cosas, uno de los lugares más populares de la ciudad, la Zona T, le abre los brazos a Halloween y el Día de los Muertos con una programación especial que incluye música, altares y dedicatorias, del 28 de octubre al primero de noviembre para todos sus visitantes.

¿Qué planes de Halloween hay en la Zona T de Bogotá?

En la Zona T de Bogotá se llevará a cabo del 28 de octubre al primero de noviembre una actividad conocida como ‘El Puente Eterno’, una iniciativa de Tequila Don Julio, que tendrá como protagonista a la flor de cempasúchil, asociada tradicionalmente con la celebración del Día de los Muertos.

Se trata de una experiencia gratuita y abierta al público en la cual los visitantes podrán recorrer altares inspirados en la tradición mexicana, rodeados de flores de cempasúchil y música para homenajear a quienes ya no están.

Además, la celebración incluye una “Ruta Coctelera”, que reúne a 25 establecimientos de Bogotá, Medellín y Cartagena, llevando el concepto de estas festividades a diferentes espacios gastronómicos.

“El Día de Muertos tiene un significado especial para nosotros porque representa la importancia de honrar nuestras tradiciones, celebrar la vida y mantener vivos los vínculos que nos unen. Queremos seguir compartiendo esa riqueza cultural con Colombia y el mundo, creando experiencias que eleven cada celebración y reflejen el espíritu de México”, afirmó Hilda Vélez, directora de Marketing de Diageo.

Hacen parte de la ruta los siguientes establecimientos:

Bogotá

  • Tercer Piso (Smile)
  • Petit Comité
  • Río
  • Selma
  • Oda
  • Jardín Nocturno
  • Cabrera
  • Jardín de Tragos y Pasteles
  • Bottega Enemigo
  • Le Grand
  • Universal (Salón Tropical)
  • Rancho MX
  • Sala de Despecho

Medellín

  • Mala (Sinmente)
  • WAN (Grupo Belisario)
  • Ene
  • Chez Migu
  • Salvaje
  • Casa de Nadie
  • Carmen

Cartagena

  • Barón
  • Discos y Mariscos
  • Barra 7 (Grupo La Movida)
  • Mirador
  • Pasquín
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