Plan GRATIS para Día de los Muertos y Halloween en Bogotá: comida, cocteles y altares en la Zona T
Así podrá disfrutar de una experiencia gratuita y abierta al público en una de las zonas más visitadas del norte de la capital.
La celebración de Halloween es una de las más esperadas del año para jóvenes y adultos en el país. Además, en los últimos años se ha vinculado con el Día de los Muertos, una tradicional fiesta mexicana en la que se homenajea a las mascotas y seres queridos que ya fallecieron.
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En concordancia con estas fechas, Bogotá tiene un amplio catálogo de eventos y actividades para todo gusto, muchas de ellas gratuitas y abiertas para el disfrute de todo el público capitalino.
Así las cosas, uno de los lugares más populares de la ciudad, la Zona T, le abre los brazos a Halloween y el Día de los Muertos con una programación especial que incluye música, altares y dedicatorias, del 28 de octubre al primero de noviembre para todos sus visitantes.
¿Qué planes de Halloween hay en la Zona T de Bogotá?
En la Zona T de Bogotá se llevará a cabo del 28 de octubre al primero de noviembre una actividad conocida como ‘El Puente Eterno’, una iniciativa de Tequila Don Julio, que tendrá como protagonista a la flor de cempasúchil, asociada tradicionalmente con la celebración del Día de los Muertos.
Se trata de una experiencia gratuita y abierta al público en la cual los visitantes podrán recorrer altares inspirados en la tradición mexicana, rodeados de flores de cempasúchil y música para homenajear a quienes ya no están.
Además, la celebración incluye una “Ruta Coctelera”, que reúne a 25 establecimientos de Bogotá, Medellín y Cartagena, llevando el concepto de estas festividades a diferentes espacios gastronómicos.
“El Día de Muertos tiene un significado especial para nosotros porque representa la importancia de honrar nuestras tradiciones, celebrar la vida y mantener vivos los vínculos que nos unen. Queremos seguir compartiendo esa riqueza cultural con Colombia y el mundo, creando experiencias que eleven cada celebración y reflejen el espíritu de México”, afirmó Hilda Vélez, directora de Marketing de Diageo.
Hacen parte de la ruta los siguientes establecimientos:
Bogotá
- Tercer Piso (Smile)
- Petit Comité
- Río
- Selma
- Oda
- Jardín Nocturno
- Cabrera
- Jardín de Tragos y Pasteles
- Bottega Enemigo
- Le Grand
- Universal (Salón Tropical)
- Rancho MX
- Sala de Despecho
Medellín
- Mala (Sinmente)
- WAN (Grupo Belisario)
- Ene
- Chez Migu
- Salvaje
- Casa de Nadie
- Carmen
Cartagena
- Barón
- Discos y Mariscos
- Barra 7 (Grupo La Movida)
- Mirador
- Pasquín
David Otero
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