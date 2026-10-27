Planes y recorridos nocturnos de Halloween en Bogotá: hay opciones GRATUITAS

La noche de Halloween es una fecha esperada por muchos colombianos, pues es una celebración en la que todas las ciudades son el escenario de millones de disfraces, colores y creatividad.

Para esto, Bogotá cuenta con la programación de distintos planes de Halloween como experiencias culturales, recorridos nocturnos y hasta fiestas musicales.

Planes de Halloween en Bogotá

El Castillo de las Artes tendrá una jornada gratuita

El próximo 30 de octubre, el Castillo de las Artes, ubicado en la calle 23 # 19-19, realizará La Toma Dulce, un encuentro organizado por el Instituto Distrital de las Artes (Idartes).

La actividad comenzará a las 3:00 p. m. y tendrá entrada gratuita. Los asistentes podrán disfrutar de muestras artísticas y propuestas recreativas pensadas para compartir en familia.

La jornada se suma a las alternativas culturales de fin de mes, con una programación que busca reunir diferentes expresiones artísticas en un mismo espacio.

Planetario de Bogotá

El Planetario de Bogotá también tendrá actividades para quienes buscan propuestas diferentes durante los últimos días de octubre.

Entre ellas se encuentra Cumbión Planetario, una noche dedicada a la electrónica y la música experimental. Asimismo, ‘Los espíritus lúdicos’, una función inmersiva de teatro de objetos en el Domo, dirigida a la familia.

Ambas experiencias son de pago y cuentan con programación propia, por lo que se presentan como opciones para quienes desean explorar otras formas de acercarse a la música y las artes escénicas.

Parques de diversiones

Para quienes prefieren las experiencias de miedo, los parques de diversiones de Bogotá también tienen propuestas para la temporada.

Salitre Mágico ofrece su tradicional Festival del Terror, que incluye casas del terror temáticas, escenarios ambientados, zonas de espanto y espectáculos en vivo.

Otra alternativa es Terror al Parque, de Mundo Aventura, una experiencia que combina recorridos de misterio, personajes en vivo y escenarios inmersivos con las atracciones mecánicas habituales del parque.

La Fábrica del Terror en el Centro Comercial Outlet Factory, una atracción inspirada en Thriller. Está abierta todos los viernes y sábados de 2:00 p.m. a 5:00 p.m.

Recorridos nocturnos para conocer las leyendas de Bogotá

El centro histórico de Bogotá también ofrece alternativas para quienes desean acercarse a las historias y leyendas que forman parte de la memoria de la ciudad.

En La Candelaria, distintas agencias organizan recorridos nocturnos por casonas coloniales y lugares tradicionales, acompañados de relatos de fantasmas y leyendas que convierten las calles del sector en escenarios para descubrir otras historias de la capital.

Por su parte, el Instituto Distrital de Turismo (IDT) cuenta con recorridos temáticos gratuitos que permiten explorar el patrimonio bogotano desde una perspectiva diferente y conocer relatos asociados con sus calles y espacios históricos.

Ryan Castro cerrará octubre con Awooween

La agenda de Halloween termina el 31 de octubre con Awooween, concierto de Ryan Castro en el estadio El Campín.

El espectáculo tendrá una propuesta inmersiva de 360 grados, acompañada de luces y las mejores canciones del artista.

Es de destacar que para el concierto, el drees code es disfraz, es decir que los asistentes deberán ir con los mejores disfraces.