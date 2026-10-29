Tunja busca recuperar recursos tras la cancelación del Centro Potencia

El secretario de las TIC de Tunja, Wilson René Riaño Niño, dijo que la Alcaldía busca alternativas con el Gobierno Nacional para dar continuidad a las iniciativas tecnológicas.

Tunja

La construcción del Centro Potencia de Tunja, iniciativa que comenzó a gestionarse en 2024, fue cancelada. Ante esta situación, la administración municipal adelanta gestiones para intentar recuperar los recursos y destinarlos a otro proyecto que beneficie a la ciudad.

Así lo aseguró Wilson René Riaño Niño, secretario de las TIC de Tunja, quien señaló que la Alcaldía busca alternativas con el Gobierno Nacional para dar continuidad a las iniciativas tecnológicas.

“Un proyecto que fue iniciado alrededor del 2024 y hoy se está gestionando para que, si bien ese proyecto fue cancelado, buscamos que estos recursos puedan ser asignados a otro proyecto, estamos en esa gestión”, manifestó el funcionario.

Sobre las razones de la cancelación, Riaño indicó que, según la información que conoce, el proyecto se adelantaba a través de FINDETER y la situación habría afectado a varias ciudades, entre ellas Tunja. Agregó que los organismos de control deberán realizar el seguimiento correspondiente.

“Entendemos que lo planeado por FINDETER no fue realizado, tal vez no cumplió con sus objetivos, entonces el incumplimiento y la cancelación fue para varias ciudades, entre ellas Tunja”, afirmó.

Frente al predio que había sido destinado para el Centro Potencia, el secretario explicó que su eventual uso dependerá de las decisiones que adopten las dependencias municipales involucradas, entre ellas Infraestructura y Planeación.

El funcionario aseguró que existe disposición del Gobierno Nacional para revisar la propuesta presentada por Tunja, aunque aclaró que, si no resulta viable, la administración buscará otras fuentes de financiación.

Se mantienen los puntos de Wi-Fi gratuito

En cuanto a la conectividad, Riaño confirmó que los puntos de Wi-Fi gratuito de la capital boyacense continuarán funcionando. Además, indicó que se adelantan revisiones para mejorar el servicio y aumentar la velocidad de conexión.

“Se mantienen, estamos revisando, haciendo seguimiento para que operen y es más, estamos aumentando la velocidad de internet para que tengan mejor cobertura”, señaló.

El secretario agregó que, de acuerdo con las necesidades identificadas, se buscará ampliar progresivamente la red y que está proyectada la instalación de un punto de conexión gratuita en el Puente de Boyacá.

Por ahora, la administración municipal continúa las gestiones para definir una alternativa al Centro Potencia y establecer el destino de los recursos y del lote previsto para la iniciativa.