¿Qué medidas regirán en Tunja, Duitama, Sogamoso y Chiquinquirá durante Halloween 2026?

Duitama tendrá toque de queda para menores de edad, Tunja y Sogamoso aplicarán medidas especiales de seguridad y movilidad.

Boyacá

Las alcaldías anunciaron restricciones al parrillero, controles al uso de pólvora y sustancias peligrosas, cierres viales y medidas especiales para proteger a los menores durante las celebraciones de Halloween y el puente festivo.

Tunja: restricción al parrillero y control de pólvora

En Tunja, las medidas regirán desde las 6:00 de la tarde del viernes 30 de octubre hasta las 6:00 de la mañana del domingo 1 de noviembre. Se prohíbe la circulación de motocicletas con acompañante en el perímetro urbano, con excepciones para personal autorizado.

También se restringen las sustancias irritantes, el uso irregular de pólvora, las fogatas y las quemas abiertas en espacios públicos. El incumplimiento de la restricción al parrillero puede ocasionar multas e inmovilización del vehículo.

Aunque el alcalde de Tunja, Rafael Acevedo, confirmó un acuerdo con el sector motero, al momento de esta publicación aún no se ha expedido el nuevo decreto. Por lo tanto, continúa vigente la prohibición de circular en motocicleta con parrillero.

Duitama: toque de queda para menores y cierres viales

En Duitama, las medidas estarán vigentes hasta las 6:00 de la mañana del lunes 2 de noviembre. La restricción al parrillero comenzará a las 2:00 de la tarde del sábado 31 de octubre. Además, se prohíben las caravanas no autorizadas y el uso de harina, espuma, aerosoles y otros elementos peligrosos.

La ciudad también tendrá toque de queda para menores de 18 años entre las 10:00 de la noche y las 6:00 de la mañana, durante las noches del 31 de octubre y el 1 de noviembre, con excepciones establecidas en el decreto. Asimismo, habrá cierres vehiculares en el entorno de la Plaza de los Libertadores.

Sogamoso: prohibidas las rodadas y cierres en vías principales

En Sogamoso, las restricciones se extenderán hasta las 6:00 de la tarde del lunes 2 de noviembre. Se prohíben las caravanas, rodadas y concentraciones de vehículos no autorizadas, así como la circulación de motocicletas con acompañante mayor de 14 años durante los horarios establecidos.

También habrá cierres viales el 30 y 31 de octubre, entre las 4:00 de la tarde y las 10:00 de la noche, en la calle 21, entre carreras 11 y 12, y en la carrera 11, entre calles 16 y 23. Adicionalmente, se restringe el lanzamiento de sustancias y elementos que puedan causar lesiones, y se establecen medidas para proteger a los menores del consumo de alcohol, cigarrillos y sustancias psicoactivas.

Chiquinquirá: llamado a prevenir lesiones por pólvora

En Chiquinquirá, las autoridades hicieron un llamado a las familias para prevenir accidentes relacionados con el uso de pólvora durante Halloween, especialmente aquellos que afectan a niños, niñas y adolescentes.

Las principales recomendaciones para las familias son: