UNGRD y Gobernación de Boyacá invierten 4.000 millones para fortalecer organismos de socorro

La Gobernación de Boyacá entregó siete automotores para reforzar los organismos de socorro en seis municipios del departamento / Foto: Prensa Gobernación de Boyacá.

Tunja

Con una inversión cercana a los 4.000 millones de pesos, de los cuales $3.500 millones vienen de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y $500 millones del Gobierno de Boyacá, se hizo entrega de siete vehículos a los organismos de socorro, con el propósito de fortalecer la atención de emergencias en diferentes municipios.

La entrega se realizó en la Plaza de Bolívar de Tunja y comprende dos camiones cisterna, dos vehículos de intervención rápida y tres camionetas 4x4, que apoyarán las labores de respuesta en Chiquinquirá, Nobsa, Guateque, San Luis de Gaceno, Miraflores y Muzo, además de la Cruz Roja seccional Boyacá.

El gobernador Carlos Amaya destacó la importancia de respaldar a quienes trabajan en situaciones de riesgo y emergencias.

“Llegan a fortalecer la atención de emergencias en Chiquinquirá, Nobsa, Guateque, San Luis de Gaceno, Miraflores y Muzo, además de apoyar la labor de la Cruz Roja seccional Boyacá”, expresó el mandatario.

Durante la jornada, Amaya Rodríguez se reunió con el director de la Defensa Civil Colombiana, mayor general en retiro Jorge Humberto Jerez Cuéllar, y reconoció el trabajo de los voluntarios que atienden las emergencias en el departamento.

“Gracias por estar siempre al servicio de la vida”, manifestó el gobernador.

La administración departamental también informó que avanza el proceso para adquirir dos busetas: una para la Defensa Civil y otra para la Cruz Roja, con el fin de facilitar el transporte de sus equipos de manera segura y oportuna.

A estas medidas se suma la vinculación de seis voluntarios de distintos municipios, quienes recibirán una remuneración para mantenerse disponibles y contribuir a la respuesta ante emergencias.

Con estas acciones, la Gobernación busca mejorar los recursos operativos y el acompañamiento a los organismos de socorro que trabajan en la protección de las comunidades boyacenses.