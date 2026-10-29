Precio del café HOY 29 de octubre 2026: se siguen registrando valores a la baja

La Federación Nacional de Cafeteros (FNC) publicó el precio oficial del café en Colombia para la jornada de hoy 29 de octubre, incluyendo el valor de carga, el kilogramo y la arroba. Estas cifras se actualizan diariamente una vez finalizada la sesión de la Bolsa de Nueva York (NYSE), mercado que sirve como referente para la cotización interna del grano.

El precio del café pergamino seco se determina a partir de variables como la cotización internacional del café y la tasa de cambio del dólar frente al peso colombiano, factores que inciden directamente en los ingresos de los productores.

Por medio de la anterior, la Federación Nacional de Cafeteros establece diariamente un precio de referencia para la compra del café, con el propósito de brindar mayor estabilidad y transparencia en la comercialización del producto a nivel nacional.

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Este es el precio del café en Colombia HOY 29 de octubre 2026

Según el informe entregado por la Federación Nacional de Cafeteros, para este jueves 29 de octubre, el precio del café en Colombia se cotiza en $2,025,000 COP por carga de 125 kilogramos de pergamino seco FR 94.

De igual forma, se menciona dentro del documento que el precio de la pastilla contenida en pergamino para este 29 de octubre se encuentra en $12.000 COP por kilogramo.

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Con este nuevo reporte, el precio de la carga de café estuvo hoy a la baja; comparado con el último reporte del miércoles 28 de octubre, cuando la cotización cerró en $2,030,000 COP por carga, por lo que el valor con este nuevo cierre bajó unos $5,000 COP.

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Precios del café en las principales ciudades de Colombia hoy 29 de octubre

En el informe realizado por la FNC, se incluyen también los precios de referencia del café en las principales ciudades de Colombia para este 29 de octubre, en referencia FR 94:

Armenia : Carga $2,025,500 | Kilo $16,204 | Arroba: $202,550

: Carga $2,025,500 | Kilo $16,204 | Arroba: $202,550 Bogotá : Carga $2,024,250 | Kilo $16,194 | Arroba: $202,425

: Carga $2,024,250 | Kilo $16,194 | Arroba: $202,425 Bucaramanga : Carga $2,023,875 | Kilo $16,191 | Arroba: $202,388

: Carga $2,023,875 | Kilo $16,191 | Arroba: $202,388 Buga : Carga $2,026,250 | Kilo $16,210 | Arroba: $202,625

: Carga $2,026,250 | Kilo $16,210 | Arroba: $202,625 Chinchiná : Carga $2,025,375 | Kilo $16,203 | Arroba: $202,538

: Carga $2,025,375 | Kilo $16,203 | Arroba: $202,538 Cúcuta : Carga $2,023,375 | Kilo $16,187 | Arroba: $202,338

: Carga $2,023,375 | Kilo $16,187 | Arroba: $202,338 Ibagué : Carga $2,024,625 | Kilo $16,197 | Arroba: $202,463

: Carga $2,024,625 | Kilo $16,197 | Arroba: $202,463 Manizales : Carga $2,025,375 | Kilo $16,203 | Arroba: $202,538

: Carga $2,025,375 | Kilo $16,203 | Arroba: $202,538 Medellín : Carga $2,024,625 | Kilo $16,197 | Arroba: $202,463

: Carga $2,024,625 | Kilo $16,197 | Arroba: $202,463 Neiva : Carga $2,023,750 | Kilo $16,190 | Arroba: $202,375

: Carga $2,023,750 | Kilo $16,190 | Arroba: $202,375 Pamplona : Carga $2,023,500 | Kilo $16,188 | Arroba: $202,350

: Carga $2,023,500 | Kilo $16,188 | Arroba: $202,350 Pasto : Carga $2,023,500 | Kilo $16,188 | Arroba: $202,350

: Carga $2,023,500 | Kilo $16,188 | Arroba: $202,350 Pereira : Carga $2,025,375 | Kilo $16,203 | Arroba: $202,538

: Carga $2,025,375 | Kilo $16,203 | Arroba: $202,538 Popayán : Carga $2,025,625 | Kilo $16,205 | Arroba: $202,563

: Carga $2,025,625 | Kilo $16,205 | Arroba: $202,563 Santa Marta : Carga $2,027,125 | Kilo $16,217 | Arroba: $202,713

: Carga $2,027,125 | Kilo $16,217 | Arroba: $202,713 Valledupar: Carga $2,024,750 | Kilo $16,198 | Arroba: $202,475

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