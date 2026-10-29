Ley de rescate fiscal incluyó impuestos a cerveza, carros y compras por Temu y Shein

La ley incluyó IVA a los juegos de suerte y azar, vehículos híbridos y eléctricos, a compras de bajo valor por plataformas como Temu y Shein, además de impuestos a la cerveza, vinos, y otros licores.