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29 oct 2026 Actualizado 23:24

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Economía

Ley de rescate fiscal incluyó impuestos a cerveza, carros y compras por Temu y Shein

La ley incluyó IVA a los juegos de suerte y azar, vehículos híbridos y eléctricos, a compras de bajo valor por plataformas como Temu y Shein, además de impuestos a la cerveza, vinos, y otros licores.

Dinero colombiano imagen de referencia. Foto: Getty Images.

Dinero colombiano imagen de referencia. Foto: Getty Images. / Andrzej Rostek

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La ley de rescate fiscal incluye impuestos a la cerveza, vinos, y otros licores e IVA a los juegos de suerte y azar, vehículos híbridos y eléctricos, compras de bajo valor por Temu y Shein.

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Luisa María Mercado

Luisa María Mercado

Periodista egresada de la Universidad de La Sabana, magíster en asuntos Políticos e Internacionales...

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