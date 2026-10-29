Ley de rescate fiscal incluyó impuestos a cerveza, carros y compras por Temu y Shein
La ley incluyó IVA a los juegos de suerte y azar, vehículos híbridos y eléctricos, a compras de bajo valor por plataformas como Temu y Shein, además de impuestos a la cerveza, vinos, y otros licores.
La ley de rescate fiscal incluye impuestos a la cerveza, vinos, y otros licores e IVA a los juegos de suerte y azar, vehículos híbridos y eléctricos, compras de bajo valor por Temu y Shein.
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Luisa María Mercado
Periodista egresada de la Universidad de La Sabana, magíster en asuntos Políticos e Internacionales...