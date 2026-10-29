Estos son los puntos clave del proyecto de ley de rescate fiscal

Ministro de Hacienda designado pide frenar el gasto y rechaza nueva reforma tributaria

Con el objetivo central de enfrentar el déficit fiscal del país, el Gobierno nacional presentó al Congreso el proyecto de ley de rescate fiscal. La meta que plantea el equipo económico es reducir en el 2.2% el gasto público. Los puntos clave del proyecto son los siguientes:

1. Reducción del Estado y Austeridad en el Gasto Público

Facultades extraordinarias de reestructuración : Se conceden facultades al presidente de la República por un plazo de seis meses para suprimir, fusionar o reestructurar ministerios, departamentos administrativos, superintendencias y agencias del orden nacional, eliminando duplicidades administrativas.

: Se conceden facultades al presidente de la República por un plazo de seis meses para suprimir, fusionar o reestructurar ministerios, departamentos administrativos, superintendencias y agencias del orden nacional, eliminando duplicidades administrativas. Planes estrictos de austeridad : Se imponen restricciones severas en viáticos, horas extras, esquemas de seguridad, arrendamientos, adquisición de vehículos oficiales y pauta publicitaria.

: Se imponen restricciones severas en viáticos, horas extras, esquemas de seguridad, arrendamientos, adquisición de vehículos oficiales y pauta publicitaria. Recorte en contratación y personal : Para 2027 se ordena una reducción del 50% en los costos de contratación de prestación de servicios profesionales respecto a 2026. Además, para 2028 los gastos de personal deberán decrecer un 20% en términos nominales.

: Para 2027 se ordena una reducción del 50% en los costos de contratación de prestación de servicios profesionales respecto a 2026. Además, para 2028 los gastos de personal deberán decrecer un 20% en términos nominales. Aprovechamiento de activos estatales: Se crea el programa de enajenación y monetización de bienes inmuebles y participaciones accionarias improductivas a través de CISA para sustituir rentas y abonar a la deuda pública.

2. Medidas Tributarias y Ajustes al Consumo

Impuesto a cigarrillos, vapeadores y tabaco : La tarifa por cajetilla de cigarrillos se fijará en $7.823 para 2027 y $11.200 para 2028. Por su parte, los vapeadores y dispositivos con nicotina pagarán $1.000 por mililitro en 2027 y $2.000 en 2028.

: La tarifa por cajetilla de cigarrillos se fijará en $7.823 para 2027 y $11.200 para 2028. Por su parte, los vapeadores y dispositivos con nicotina pagarán $1.000 por mililitro en 2027 y $2.000 en 2028. Licores y Cervezas : Los licores tendrán un componente específico de $750 por grado de alcohol más una tarifa ad valorem del 35%. Las cervezas pagarán $330 por grado alcohólico más el 10% ad valorem. Los recursos adicionales recaudados se destinarán a financiar la salud (ADRES).

: Los licores tendrán un componente específico de $750 por grado de alcohol más una tarifa ad valorem del 35%. Las cervezas pagarán $330 por grado alcohólico más el 10% ad valorem. Los recursos adicionales recaudados se destinarán a financiar la salud (ADRES). Bebidas Ultraprocesadas Endulzadas : A partir de 2028 se aplicará un impuesto progresivo según el nivel de azúcar añadido ($45 por <9g/100ml y $76 por ≥9g/100ml).

: A partir de 2028 se aplicará un impuesto progresivo según el nivel de azúcar añadido ($45 por <9g/100ml y $76 por ≥9g/100ml). Mecanismo “EfectIVA”: Se establece una devolución del 100% del IVA pagado para hogares en pobreza extrema y esquemas progresivos (50%, 40%, 30%) para población vulnerable a partir de 2028, con un tope mensual de 5,5 UVT.

3. Impuesto a la Renta, Patrimonio y Criptoactivos

Renta corporativa : La tarifa general de renta para personas jurídicas disminuirá gradualmente al 33% en 2027 y al 31% a partir de 2028. Se mantiene una sobretasa de 5 puntos para el sector financiero y se adopta la Tasa Mínima de Tributación Depurada del 15% para multinacionales.

: La tarifa general de renta para personas jurídicas disminuirá gradualmente al 33% en 2027 y al 31% a partir de 2028. Se mantiene una sobretasa de 5 puntos para el sector financiero y se adopta la para multinacionales. Personas naturales : La cédula general se mantiene con tarifas marginales progresivas que van del 0% al 39%.

: La cédula general se mantiene con tarifas marginales progresivas que van del 0% al 39%. Impuesto al Patrimonio : Estará vigente entre 2027 y 2030 para patrimonios líquidos desde 95.500 UVT, con tarifas marginales de 0,5% a 1,0%.

: Estará vigente entre 2027 y 2030 para patrimonios líquidos desde 95.500 UVT, con tarifas marginales de 0,5% a 1,0%. Régimen de Criptoactivos: Se introducen reglas para la valoración e imposición de activos digitales y se abre un impuesto complementario de normalización de criptoactivos del 5% para regularizar activos omitidos a 1° de enero de 2027.

4. Estabilidad Empresarial (RUGE) e Institucionalidad Fiscal