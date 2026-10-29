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29 oct 2026 Actualizado 14:10

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“Los usa como propaganda política”: abogado sobre confrontaciones de De la Espriella a detenidos

El abogado Santiago Trespalacios se refirió a los recientes operativos de seguridad liderados por el presidente Abelardo de la Espriella: “está violando la Constitución”

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En entrevista con Julio Sánchez Cristo en 6AM W de Caracol Radio, el abogado penalista Santiago Trespalacios abordó el debate en torno a los recientes operativos de captura liderados por el presidente Abelardo de la Espriella.

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El abogado expresó su preocupación y rechazo frente a las confrontaciones con personas capturadas por parte del presente de la República. Trespalacios calificó esta práctica como un uso indebido estatal para fines publicitarios.

“Está violando la Constitución que juró proteger”

De acuerdo con las declaraciones del jurista, el problema radica en la vulneración directa a la Constitución política: “El presidente de la República de Colombia está violando la Constitución que juró proteger, que juró obedecer”.

Señaló que los artículos 1 y 12 de la Constitución del 91 consagran la dignidad humana y prohíben los tratos cruelles, inhumanos o degradantes. “Nadie está en una situación más asimétrica de poder, nadie que un sujeto esposado, rodeado de sujetos armados, esposado de pies y manos, al que llega el sujeto más custodiado del país... y lo encara, lo llama bandido”, explicó.

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Comunicadora Social - Periodista con experiencia en investigación, periodismo digital y optimización...

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