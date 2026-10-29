El código iframe se ha copiado en el portapapeles

“No va a retroceder”: abogado de Deicy Jiménez defiende valor de su testimonio en caso contra Petro

En entrevista con Julio Sánchez Cristo en 6AM W de Caracol Radio, el abogado Andrés Felipe Caballero, representante jurídico de Deicy Jiménez, se refirió a su declaración ante la Corte Suprema, citada para este jueves 29 de octubre de 2026.

Caballero confirmó que asistirá junto a Deicy Jiménez a la sala de instrucción para atender el llamado a la justicia. Ante los cuestionamientos sobre la existencia de pruebas físicas de los hechos ocurridos a “puerta cerrada”, el abogado señaló que el testimonio es una prueba que debe ser valorada como tal.

“Quiero zanjar una discusión: en Colombia existe un régimen de libertad probatoria y el testimonio es una prueba que debe ser valorada como tal”, añadió.

Según explicó el abogado, al adelantarse el proceso bajo la Ley 600, “lo que ella declare en esa etapa inicial” se convierte en prueba y “permanece a lo largo del proceso”, a diferencia de lo que ocurre en la Ley 906.

Insistió en que su clienta debe ser tratada con un enfoque diferencial de derechos humanos: “Deicy es una víctima, lo vamos a demostrar... analizando lo muy importantes que son las relaciones desiguales de poder”.

“Sí hay otras víctimas... dispuestas a denunciar”

Lea más: Andrea Petro denuncia un plan para destruir a su padre: “da la impresión de que está orquestado”

Caballero aseguró que Jiménez no es la única afectada en este caso. Confirmó que “sí hay otras víctimas”, que coinciden con las declaraciones del director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE), Carlos Ríos, y una presunta “red de cerca de 40 mujeres” instrumentalizadas.

Comentó que con el paso de los días “aparecerán nombres de mujeres envalentonadas que están dispuestas a denunciar” una vez que la justicia les brinde las garantías a ellas y a sus familias.

Noticia en desarrollo

Escuche la entrevista completa en 6AM W:

“No va a retroceder”: abogado de Deicy Jiménez defiende valor de su testimonio en caso contra Petro 00:00:00 11:17 Copiar Descargar Compartir Cerrar El código iframe se ha copiado en el portapapeles Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Cerrar

Escuche EN VIVO Caracol Radio: