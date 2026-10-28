De La Espriella anunció la necesidad de implementar “un control militar” en Usme y el Sumapaz

El presidente Abelardo De La Espriella lideró un consejo de seguridad en Bogotá, tras el operativo que dejó 147 capturados y al jefe de los sicarios de la banda ‘Los Ingenieros’, conocido como Alias ‘Andresito’, abatido.

En medio del consejo de seguridad, anunció la necesidad de aplicar un control militar en zonas específicas de Bogotá, para evitar la expansión de organizaciones criminales.

“Hay que tener control militar en el Sumapaz y en el corredor de Usme”, subrayó.

En el encuentro, aseguró también que va a realizar un consejo de seguridad una vez al mes en la capital, tras las amenazas de alcance regional como el ELN y el Tren de Aragua. Además, de la organización “El Mesa”, que afectaron con la operación KRATOS de anoche en el centro de la ciudad.

Plan para los migrantes irregulares

En el consejo de seguridad, el presidente Abelardo De La Espriella advirtió por la presencia en Bogotá de 660.119 migrantes y 148.000 que se encuentran de manera irregular.

Emitió nuevas directrices para controlar este flagelo en la capital del país. Además, anunció un trabajo coordinado con el Distrito para atender a migrantes irregulares en Bogotá y confirmó que quienes delinquen serán deportados.