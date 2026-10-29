“El voto de Colombia es atípico y genera confusión ante la comunidad internacional”: Arlene Tickner

Colombia votó en contra de la resolución presentada por Cuba ante la Asamblea General de la ONU para reclamar el fin del embargo de Estados Unidos a la isla. En 2025, el país había respaldado la iniciativa, que este año fue aprobada con 130 votos a favor, 17 en contra y 25 abstenciones.

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Además de Estados Unidos e Israel, que han votado en contra del texto en prácticamente todas las ocasiones que se ha presentado, Colombia, Ecuador y Costa Rica se opusieron también a la resolución, en una clara muestra del acercamiento de sus gobiernos a la Administración de Donald Trump. Ecuador y Costa Rica se abstuvieron ese año.

Ante este hecho, la experta en relaciones internacionales, Arlene Tickner, habló en 6AM W de lo que representa este voto y también habló de los resultados de las elecciones en Brasil.

Voto de Colombia en la ONU:

“Los cambios tan abruptos en políticas exteriores que se suponen que deben ser de estado no son tan comunes. Yo diría que es mucho más común transitar de un voto negativo a una abstención o un voto positivo a una abstención, es bastante atípico y genera confusión si se quiere ante la comunidad internacional en términos de qué esperar en el comportamiento del país hacia el futuro en estos espacios”, aseguró la experta internacionalista.

Agregó que, históricamente la relación de Colombia con Estados Unidos, en este caso equivale a una sumisión y entrega absoluta de la soberanía y a Estados Unidos le ha salido bastante barato. El plan Colombia puede ser una enorme excepción a la regla, pero creo que hay que observar que, en Estados Unidos, incluso en el gobierno actual de Trump, las condiciones no están dadas para que Estados Unidos dé una contraprestación significativa.

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Giro en la región:

Sobre un alineamiento de la región de Latinoamérica con los dictámenes de Estados Unidos, la especialista indicó que es una decisión intermedia, ya que en el caso de Venezuela, ellos no pueden votar, mientras que Perú lo hizo en medio de una decisión por apoyar o no a Estados Unidos.

Elecciones en Brasil:

La experta en temas internacionales dijo que la fuga de Flávio Bolsonaro a Estados Unidos es vergonzante, ya que es repetir lo que pasó con su papá quien está investigado en su país, “el hecho de que Estados Unidos nuevamente lo reciba con brazos abiertos, creo que, para la misma reputación estadounidense ante la región, genera daños”.

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