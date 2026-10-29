Militarización se activa si la Policía es superada en sus capacidades: sec. de Seguridad de Bogotá

En los micrófonos de 6AM W con Julio Sánchez habló el secretario de Seguridad, César Restrepo sobre la propuesta del presidente Abelardo de La Espriella de militarizar varias zonas rurales de la capital.

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“La revisión de los esfuerzos que se están haciendo en la jurisdicción del distrito capital para construir seguridad.Y uno de los temas que revisó fue el esfuerzo que hace la Brigada 13, Julio. La Brigada 13 tiene dos operaciones sostenidas en las áreas rurales de la ciudad, que son la localidad 20, la localidad de Sumapaz y la parte rural alta también del páramo de Usme. Esas operaciones son las operaciones Coraza y la operación Ezequiel, que son tres operaciones que tienen como misión principal bloquear los correos de movilidad del Meta y el Huila hacia Bogotá”, dijo Restrepo.

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Y agregó, “Para todos no es muy claro que Bogotá tiene límites con los departamentos del Meta y con los departamentos del Huila. Entonces, con el fin de contener cualquier reconstrucción de corredores de movilidad que en hace 30 años existían desde esas zonas hacia Bogotá, la Brigada 13 está desplegada en esas zonas, bajo el mando del Plan Operativo de la 5.ª división del Ejército, que ustedes recordarán que fue comandante de la 5.ª división hasta hace poco el general Soto, quien hoy es en día el comandante del Ejército, así que es una operación muy conocida por el comandante del ejército y que se está desarrollando en este momento”.

¿Qué hace la Fuerza Militar Sumapaz y en Usme?

De acuerdo con el secretario, hace control militar de área, se llama, y ese control militar de área es la presencia fundamental de esas unidades en esas zonas para hacer la presencia primaria del Estado.

¿ Qué dicen desde el Concejo de Bogotá?

Las posiciones están divididas, pero el concejal por el Centro Democrático, Julián Uscátegui aseguró en 6AMW que la militarización en Bogotá es necesaria y, por eso, aplaudió la decisión del presidente.

“Me alegra que sea inicialmente en estas zonas del sur para evitar el ingreso de los grupos armados que llegan desde el Huila, desde el Caquetá, desde el Meta; esperamos que sea en toda la ciudad de Bogotá”, dijo el cabildante.

“La única forma de recuperar la seguridad de Bogotá es enfrentar con contundencia a los bandidos y que sean capturados para su judicialización”, puntualizó el concejal.

Escuche la entrevista completa en 6AM W:

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