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Este miércoles, 18 de noviembre, en 6AM W, de Caracol Radio, Borja Capponi, experto en adiestramiento natural y psicología canina con más de 30 años de trayectoria, analizó los riesgos de humanizar a las mascotas y explicó la importancia de permitirles desarrollar su propia naturaleza.

El especialista, quien dirige su propia escuela de formación y divulga contenido educativo sobre conducta animal, insistió en que los propietarios deben aprender a comunicarse con sus perros a través de pautas claras que ellos puedan comprender.

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