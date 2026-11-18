Para los micrófonos de 6AM W, estuvo Georgina Higueras, quién ha tenido mucha experiencia en las cumbres entre Washington, Pekín y Moscú, donde mencionó temas a tratar en la Cumbre de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que es un foro multilateral que reúne a 21 economías miembros para promover el crecimiento económico y el bienestar de sus habitantes.

Este año la cumbre anual se lleva a cabo el 17 y 18 de noviembre, en la capital de cada país miembro y este año tuvo lugar en Shenzhen, República Popular China.

La edición de este año, llega en un momento marcado por la transformación de las cadenas de suministro, la competencia tecnológica, las tensiones comerciales y la búsqueda de nuevos mecanismos para mantener conectados los mercados.

Higueras, comenta que en este año esta cumbre es muy importante debido a que Kim Jong-un, presidente de Corea del Norte, asista pero aún no es muy claro que suceda.

“Mostrar también que él está ahí, que es un gran aliado de China, que es un gran aliado de Rusia y que estaría de nuevo dispuesto a hablar con Trump y él ha dicho que estaba dispuesto a hablar con él, entonces pues sería una muestra de que es capaz de ir y tiene, o sea, así como está prohibido, muchos otros países le cierran la puerta precisamente por haber armado con armas nucleares, cuando era miembro del Tratado de No Proliferación, pues entonces esto le permitiría entrar en el escenario internacional por la puerta grande”. Aseguró Higueras.

Además, afirmó que China, es el escenario perfecto para realizar esta cumbre, debido a que, es la ciudad de ‘ultra tecnología’.

China asumirá la presidencia del foro bajo el lema Building an Asia-Pacific Community to Prosper Together (Construir una comunidad Asia-Pacífico para prosperar juntos), con tres prioridades: apertura, innovación y cooperación.

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